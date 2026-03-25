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RC Lens : Adrien Thomasson pose ses valises à Madrid !

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 00:00
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Adrien Thomasson (RC Lens)
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Adrien Thomasson (RC Lens, 32 ans) profite de la trêve internationale pour prendre du bon temps à Madrid avec sa compagne Nahid ! 

Loin de la pression de la Ligue 1, Adrien Thomasson s’est offert une parenthèse bien méritée en Espagne. Accompagné de sa compagne Nahid, le joueur lensois a choisi Madrid pour se ressourcer durant la trêve internationale.

Une soirée de gala au Bernabéu

Le milieu du RC Lens n’a pas manqué l’occasion d’assister à un grand rendez-vous du football espagnol. Présent au Santiago Bernabéu, il a suivi le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (3-2). Une rencontre remportée par les hommes d’Álvaro Arbeloa, dans une ambiance à la hauteur de l’événement.

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Recharger les batteries avant le sprint final

Ce court séjour permet à Thomasson de recharger les batteries avant de retrouver Lens pour la dernière ligne droite de la saison. Un moment de détente précieux avant des échéances importantes en championnat, où chaque détail comptera.

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