Devant la grogne des supporters de l’ASSE, Philippe Montanier a tranché entre Brice Maubleu et Gautier Larsonneur dans son onze à Rodez (samedi, 20h).

Le choix du gardien était devenu un vrai sujet du côté de l’ASSE. Mais à deux jours du déplacement crucial à Rodez, Philippe Montanier semble avoir pris sa décision. Après la lourde défaite face à Troyes (0-3) et un but largement critiqué encaissé par Gautier Larsonneur, une partie des supporters réclamait un changement dans les cages. Le nom de sa doublure Brice Maubleu circulait avec insistance comme possible alternative. Mais en réalité, la tendance est désormais très claire.

Larsonneur confirmé dans les plans

Selon les informations de notre correspondant à Saint-Étienne, Laurent Hess, la présence de Gautier Larsonneur en conférence de presse ce jeudi midi n’est pas anodine. Elle indique très fortement que le capitaine de l’ASSE devrait bien débuter dans les buts à Rodez.

Un signal fort de la part de Philippe Montanier, qui semble vouloir maintenir sa hiérarchie malgré la pression extérieure et les critiques récentes. Le gardien stéphanois reste donc en position de titulaire, au moins pour ce déplacement capital dans la course à la montée.

Un choix assumé malgré la pression des supporters

La situation de Larsonneur cristallise les tensions après la contre-performance face à Troyes. Mais en interne, le staff de l’ASSE privilégierait la continuité dans un sprint final où les repères collectifs restent essentiels.

Remettre en cause le poste de gardien à ce moment de la saison aurait représenté un risque supplémentaire dans un contexte déjà fragile. Montanier semble donc avoir tranché : pas de révolution dans les buts, mais une confiance maintenue envers son capitaine.

Un match déjà sous tension à Rodez

Ce déplacement à Rodez s’annonce crucial pour l’ASSE, désormais sous pression après avoir perdu sa place dans le top 2. Dans ce contexte, chaque décision est scrutée, chaque choix analysé. Et celui du gardien n’échappe évidemment pas à la règle. Larsonneur aura donc la responsabilité de répondre sur le terrain, dans un match où Saint-Étienne n’a plus le droit à l’erreur.

Avec LH