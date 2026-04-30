La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Ayyoub Bouaddi (18 ans) reste une priorité pour le PSG au mercato estival, le milieu marocain du LOSC n’est pas le seul sur la short-list de Luis Enrique.

Le PSG avance discrètement mais sûrement sur son mercato estival. Et au milieu de terrain, la réflexion est déjà bien engagée autour d’un dossier prioritaire pour Luis Enrique : renforcer l’entrejeu avec un profil complet… mais un seul joueur sera recruté.

Si Ayyoub Bouaddi (18 ans) reste une cible majeure du PSG, le jeune milieu du LOSC est loin d’être seul dans les plans du club de la capitale. Selon PSG Inside Actus, plusieurs profils ont été identifiés et validés en interne par la cellule de recrutement. Quatre noms ressortent aujourd’hui comme les principales options étudiées pour ce poste stratégique.

Une short-list très relevée au PSG

Parmi les joueurs suivis de près par le PSG, on retrouve :

Manu Koné

Carlos Baleba

Ayyoub Bouaddi

Mateus Fernandes

Quatre profils jeunes, dynamiques et déjà capables d’évoluer au haut niveau européen, qui correspondent parfaitement aux attentes du staff parisien. Le PSG souhaite clairement miser sur un milieu moderne, capable d’apporter à la fois intensité, volume de jeu et projection vers l’avant.

Un seul recrutement prévu au milieu

Point important dans ce dossier : le PSG ne recrutera qu’un seul milieu de terrain cet été. Le choix final sera donc particulièrement stratégique. Plusieurs critères vont entrer en ligne de compte :

le profil tactique recherché par Luis Enrique

la capacité d’adaptation immédiate

l’impact défensif et le volume de jeu

et surtout le potentiel de progression à long terme

L’idée est de trouver un joueur capable de s’intégrer rapidement dans un entrejeu parisien en reconstruction, tout en s’inscrivant dans la durée du projet.

Décision attendue avant l’été

En interne, le PSG veut avancer rapidement sur ce dossier. Les discussions pourraient s’intensifier dans les prochaines semaines, avec une volonté d’accélérer avant la fin du mois de mai.

Bouaddi reste une option fortement appréciée pour son profil prometteur et sa marge de progression, mais la concurrence est réelle et le choix final est loin d’être acté. Une chose est sûre : le futur milieu du PSG sera l’un des dossiers majeurs du mercato parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League