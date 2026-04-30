La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone au prochain mercato estival, Julian Alvarez (26 ans) sait quand il quittera l’Atlético Madrid.

Le feuilleton Julián Álvarez continue d’agiter le mercato. Courtisé par le PSG et le FC Barcelone, l’attaquant argentin semble pourtant avoir déjà fixé son avenir… et il est loin d’être imminent. Selon Pipi Estrada, consultant mercato pour El Chiringuito TV, l’avant-centre de l’Atlético Madrid n’envisagerait aucun départ avant la fin de son contrat, prévue en juin 2030. Une information qui refroidit sérieusement les ardeurs des deux géants européens.

Une position ferme de l’Atlético et du joueur

Alors que Paris et Barcelone multiplient les signaux d’intérêt, la tendance est claire : Álvarez est considéré comme un élément central du projet madrilène. Son importance dans le système de l’Atlético, son profil complet et sa capacité à peser dans les grands matchs en font un joueur jugé intouchable par sa direction sportive. Même les approches directes n’ont, pour l’instant, rien changé.

Toujours selon les informations d’Estrada, Luis Enrique côté PSG et Hansi Flick côté FC Barcelone auraient tous deux échangé directement avec le joueur. Des prises de contact destinées à jauger son intérêt et à lui présenter leurs projets respectifs. Mais ces discussions n’auraient pas modifié la position du joueur, qui reste pleinement engagé avec l’Atlético Madrid sur le long terme.

Des coups de fil… sans effet immédiat

La perspective est claire : sauf énorme retournement de situation, Julián Álvarez ne quittera pas Madrid dans les prochaines années. Une situation qui oblige le PSG et le FC Barcelone à revoir leurs plans offensifs à court et moyen terme.

Dans un marché où les buteurs de ce niveau sont rares, cette annonce tombe comme un coup d’arrêt pour deux clubs habitués à tenter des coups majeurs. Reste désormais à savoir si cette fermeté sera maintenue jusqu’au bout… ou si le mercato, comme souvent, finira par rebattre toutes les cartes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League