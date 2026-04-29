PSG : Luis Enrique prêt à voler une piste prioritaire du FC Barcelone pour remplacer Dembélé ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain prépare un énorme coup sur le mercato en dehors du dossier Maghnes Akliouche… et il pourrait faire très mal au FC Barcelone.

Dans le viseur : Julián Álvarez. Un nom qui enflamme déjà l’Europe… et qui pourrait déclencher une bataille explosive entre les plus grands clubs.

Luis Enrique passe à l’action

Ce dossier prend une nouvelle dimension.

Selon les révélations de l’émission El Chiringuito, Luis Enrique a directement échangé avec Julián Álvarez. Une méthode bien connue du coach parisien, qui aime convaincre personnellement ses cibles.

« Mikel Arteta, Luis Enrique et Hansi Flick ont parlé avec Julian Alvarez », a ainsi révélé un journaliste présent sur le plateau.

Un signal fort envoyé au joueur… mais aussi à toute la concurrence.

Une bataille XXL confirmée par Simeone

L’intérêt autour de l’attaquant argentin est bien réel, et il a même été confirmé publiquement.

En conférence de presse, Diego Simeone n’a pas caché la situation :

« Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon. »

Une déclaration qui confirme l’ampleur du dossier… et le niveau de concurrence.

Le Barça en fait une priorité… mais

Du côté du FC Barcelone, Julián Álvarez est vu comme le successeur idéal de Robert Lewandowski.

Le club catalan le considère comme une priorité pour préparer l’avenir. Mais un obstacle majeur se dresse : les finances.

Contraint économiquement, le Barça pourrait être obligé de proposer une offre incluant un échange de joueur en plus d’un montant financier pour convaincre l’Atlético Madrid.

Le PSG prêt à frapper fort

C’est là que Paris peut faire la différence.

Avec une puissance financière supérieure, le Paris Saint-Germain a les moyens de répondre aux exigences colossales du club madrilène surtout en cas de départ d’Ousmane Dembélé cet été qui selon le journaliste Sacha Tavolieri devrait partir cet été…

Selon El Chiringuito, l’Atlético Madrid commencerait à écouter les offres à partir de 150 millions d’euros.

Un montant énorme… mais qui reste dans les cordes du PSG.

Un feuilleton qui ne fait que commencer

Pour l’instant, l’Atlético ne souhaite pas vendre, mais la pression des grands clubs pourrait faire évoluer la situation.

Entre l’intérêt du PSG, la priorité du Barça et la concurrence d’Arsenal, le dossier Julián Álvarez s’annonce comme l’un des plus explosifs de l’été.

Et avec un Luis Enrique déjà en action, Paris pourrait bien tenter de doubler tout le monde… et réaliser un coup retentissant.