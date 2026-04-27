Démentie la semaine dernière, l’information selon laquelle la famille de Julian Alvarez, attaquant de l’Atlético Madrid courtisé par le PSG, cherche une maison à Barcelone serait vraie.

C’est reparti pour un tour ! Il semblerait que le transfert de Julian Alvarez soit le feuilleton de l’été ! Chaque semaine apporte son lot de rumeurs, de démentis et de rectificatifs ! Celle qui vient de débuter n’échappe pas à la règle. On se souvient qu’il y a quelques jours, une émission mexicaine avait assuré que les frères de l’attaquant argentin s’étaient mis en quête d’une maison à Barcelone. Dans la foulée, le représentant d’Alvarez avait juré que ce n’était pas vrai et que la dernière fois que son client ou un membre de sa famille était allé en Catalogne, c’était pour le quart de finale aller de Champions League entre les Blaugranas et les Colchoneros. Et que tout le monde était gentiment rentré à Madrid après la rencontre…

Alvarez ne veut que le Barça, ses frères cherchent bien un logement

Mais dès hier, le compte X Actualité – Barça assurait que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, avait eu un contact avec l’agent de Julian Alvarez. Et ce lundi, ESPN Argentine confirme que des négociations sont en cours entre le Barça et le joueur mais également que les frères de l’attaquant sont dans la capitale catalane pour chercher un logement. Le démenti du représentant avait pour unique but de ne pas braquer l’Atlético, ce qui pourrait compliquer les négociations de club à club. Mais ESPN est formel : Julian Alvarez ne veut aller ni à Arsenal, ni au PSG. Il veut signer au FC Barcelone cet été et nulle part ailleurs.

Pour autant, le transfert est loin d’être conclu car l’Atlético Madrid va vouloir réclamer une somme très importante. L’intérêt des Colchoneros est soit de garder leur attaquant vedette, soit de le vendre à l’étranger mais en aucun cas de le céder à un rival déjà très fort. Arsenal et le PSG ont des moyens bien plus importants que le FC Barcelone. Si l’Atlético décide de vendre Julian Alvarez au plus offrant, ce qui serait logique, les Blaugranas partiraient en dernière position de cette course à obstacle…

L'histoire des frères de Julián Álvarez à Barcelone à la recherche d'une maison est vraie. @GustavoYarroch — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)