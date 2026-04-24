FC Barcelone : une nouvelle annonce tombe sur Lamine Yamal

Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a fait une petite annonce sur Lamine Yamal et sa blessure.

À la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Getafe (samedi à 16h15), Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse. Sans surprise, l’entraîneur allemand a été interrogé sur la grande actualité du moment en Catalogne : la blessure de Lamine Yamal, victime d’un problème musculaire face au Celta de Vigo.

Le jeune prodige espagnol, auteur d’une nouvelle performance remarquée avant de sortir sur blessure, devrait manquer la fin de saison avec les Blaugranas, avec un retour prévu pour la Coupe du Monde. Une absence lourde de conséquences dans la course au titre, mais que le coach catalan refuse de dramatiser.

« Ce n’est pas facile, ni pour nous ni pour lui »

Hansi Flick a d’abord tenu à exprimer son empathie envers son joueur, tout en insistant sur la nécessité de gérer cette situation avec recul :

« La blessure de Lamine Yamal ? Ce n’est pas facile, ni pour nous ni pour lui. Nous devons gérer cette situation, il doit aussi la gérer et en tirer des leçons. Je pense qu’il est plus concentré maintenant. Il sait que c’était sa première blessure musculaire. »

Le technicien du Barça estime que cet épisode pourrait même représenter un tournant dans la progression du jeune attaquant :

« Ce que je ressens, c’est qu’il s’est recentré. Il a aussi la motivation. »

Un retour attendu plus fort

Malgré la frustration liée à cette absence, Flick se montre résolument optimiste quant à l’avenir de son joueur. Il insiste sur la capacité du jeune international espagnol à rebondir :

« Il est actuellement hors de l’équipe, mais je pense qu’il reviendra plus fort et aidera l’équipe à être plus forte qu’elle ne l’est maintenant. »

Des propos qui traduisent la confiance du staff blaugrana envers l’un de ses talents les plus prometteurs, considéré comme un élément central du projet sportif.

Une absence qui change la fin de saison du Barça

Touché lors du match face au Celta de Vigo, Lamine Yamal manquera donc la dernière ligne droite du championnat. Un coup dur pour le FC Barcelone, engagé dans une fin de saison décisive en Liga.

Selon plusieurs sources médicales, il s’agirait de sa première blessure musculaire, un facteur important dans l’approche de sa récupération.

La patience comme maître-mot en Catalogne

Dans ce contexte, le message du staff barcelonais est clair : éviter toute précipitation et permettre au joueur de revenir dans les meilleures conditions. Hansi Flick insiste sur la gestion humaine et sportive de cette situation, alors que le Barça doit continuer sa route sans l’une de ses principales armes offensives.