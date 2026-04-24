OM : McCourt perd patience, il est venu régler ses comptes en personne à Marseille

L’OM traverse une nouvelle zone de turbulences à l’approche de la fin de saison. Ce vendredi, le propriétaire du club Frank McCourt s’est rendu au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour s’adresser directement au groupe professionnel, dans un contexte sportif tendu et décisif pour la qualification en Ligue des Champions.

Un message fort de Frank McCourt aux joueurs

Alors que l’OM occupe la 6e place de Ligue 1, à seulement quelques journées de la fin du championnat, Frank McCourt a tenu un discours sans détour aux joueurs marseillais. Selon les informations rapportées par RMC Sport, le propriétaire américain a rappelé les exigences du club et l’importance de terminer la saison avec un engagement total.

Il a notamment insisté sur la nécessité de réagir après la défaite à Lorient (0-2), jugeant la prestation insuffisante pour un club aux ambitions européennes.

McCourt a également exprimé son soutien à la position du directeur du football Medhi Benatia, dont les récentes prises de parole avaient déjà secoué l’environnement marseillais.

Une gestion de crise en interne avant OM – Nice

Dans un climat tendu, le staff a choisi d’assouplir temporairement l’organisation. Initialement prévue en mise au vert complète, la nuit de vendredi à la Commanderie a finalement été annulée. Les joueurs ont été autorisés à rentrer chez eux, avant de retrouver le groupe samedi pour la préparation finale du match face à l’OGC Nice.

Cette décision vise à apaiser les tensions internes tout en maintenant un haut niveau d’exigence. Le staff estime par ailleurs que les dernières séances d’entraînement ont été encourageantes.

Un OM sous pression dans la course à la Ligue des Champions

À quatre journées de la fin de la saison, la situation reste très serrée : l’OM est actuellement 6e de Ligue 1, à deux points du LOSC, 4e.

Dans ce contexte, le match contre Nice, prévu ce dimanche au Vélodrome, apparaît comme un tournant majeur. Une contre-performance pourrait compromettre définitivement les ambitions européennes du club.

Un club toujours en quête de stabilité

Cette nouvelle intervention de Frank McCourt illustre une fois de plus la fragilité structurelle de l’OM ces dernières saisons, marquées par des changements fréquents de direction sportive et des périodes de tension récurrentes.

Malgré des investissements importants depuis son arrivée en 2016, le propriétaire américain continue de chercher la bonne formule pour stabiliser durablement le projet marseillais. Et ce n’est pas encore gagné…