La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Avec un déficit historique et une masse salariale record, l’OM joue gros. Sans Ligue des champions, l’équilibre financier du club phocéen pourrait devenir un vrai casse-tête. Et des ventes juteuses pourraient avoir lieu.

Le constat est brutal et inquiète sérieusement en interne. L’OM traverse une période financière délicate, marquée par un déficit colossal et une dépendance de plus en plus forte aux revenus européens. Les chiffres donnent le vertige. Selon les données publiées par la DNCG, le club phocéen a bouclé la saison 2024-2025 avec un déficit proche de 105 millions d’euros.

La Ligue des Champions, enjeu vital pour l’OM

Un niveau inédit sous l’ère Frank McCourt, pourtant habitué à injecter massivement pour maintenir le club à flot. Et même lui commence à tirer la sonnette d’alarme : il veut réduire la facture. Dans ce contexte, l’arrivée d’une gouvernance annoncée plus stable, incarnée par Stéphane Richard, s’accompagne d’un tournant attendu vers plus d’austérité. Mais le véritable nerf de la guerre est ailleurs.

À Marseille, la qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA est devenue indispensable. Pour la saison en cours, L’Équipe confirme que les revenus issus de la C1 (droits TV, primes, performances) sont estimés autour de 50 millions d’euros, sans compter les recettes billetterie du Vélodrome. Une manne financière cruciale pour combler une partie des pertes.

À l’inverse, une participation à la Ligue Europa de l’UEFA ou à la Ligue Europa Conférence de l’UEFA offrirait des revenus nettement inférieurs, malgré une progression des dotations ces dernières années. À titre de comparaison, Jacques-Henri Eyraud, alors président, estimait que la C3 avait rapporté près de 30 M€ à l’OM à l’issue de l’aventure 2017-2018, terminée sur une cruelle défaite en finale à Lyon contre l’Atlético de Madrid (0-3).

Le mercato, autre levier pour faire rentrer du cash

En interne, le message est limpide : aucune compétition ne rivalise avec la C1, notamment sur les recettes de billetterie. Certains matchs européens de moindre prestige couvrent à peine leurs coûts d’organisation. Autre levier étudié : le marché des transferts. Après plusieurs ventes cet hiver, d’autres départs pourraient intervenir d’ici la clôture de l’exercice, afin d’alléger les comptes.

Une stratégie classique, mais qui pourrait fragiliser l’équilibre sportif si elle est trop agressive. Comme l’a indiqué But!, plusieurs ventes bankables pourraient être envisagées en cas de non qualification en Ligue des Champions. Enfin, un autre dossier brûlant agite les coulisses : la répartition des droits TV en Ligue 1.

L’OM, longtemps opposé à une redistribution plus égalitaire, aurait récemment ouvert la porte à des discussions. Un changement de position qui pourrait peser dans les prochains débats entre clubs français. Entre rigueur budgétaire, dépendance à l’Europe et arbitrages sportifs, l’OM avance sur un fil.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)