Selon nos informations, le Paris FC prépare une offre massive pour Mason Greenwood (24 ans) avec un plan de séduction bien rodé pour tenter de faire plier l’OM… et le joueur.

Paris – Marseille, une première bombe mercato à l’horizon… Selon nos informations, le Paris FC rêve grand et vise un coup spectaculaire avec Mason Greenwood cet été. La famille Arnault, adossée au groupe Red Bull, prépare une première offensive pour tenter de convaincre l’OM de lâcher son attaquant vedette.

Le Paris FC drague Greenwood

Si le montant exact n’a pas fuité, à ce stade, la proposition serait jugée insuffisante à l’OM. Les dirigeants marseillais, concentrés jusqu’ici sur leurs objectifs sportifs, n’ont pas encore ouvert officiellement le dossier du mercato. Une chose est sûre : Marseille ne compte pas brader Greenwood, d’autant plus que des clauses importantes sont intégrées dans son contrat : 60 % sur une éventuelle revente, et même 65 % en cas de qualification en Ligue des champions.

Face à cette résistance attendue, le Paris FC ne compte pas rester les bras croisés. Le club francilien prépare une stratégie agressive pour séduire directement le joueur anglais. Et c’est là que le dossier prend une autre dimension.

Salaire XXL et prime à la signature

Pour tenter de faire basculer Mason Greenwood, le Paris FC sort d’abord l’artillerie lourde sur le plan financier. Toujours selon nos informations, une prime à la signature XXL serait dans les cartons, accompagnée d’un salaire mensuel dans les standards de certains joueurs en vigueur au PSG. Une proposition difficile à ignorer, même pour un joueur qui ne serait pas particulièrement emballé à l’idée de rester en Ligue 1 loin de Marseille. Mais l’argument financier ne sera pas le seul levier utilisé.

Le Paris FC s’appuie également sur un projet sportif en pleine mutation. Avec l’implication de Red Bull, le club ambitionne désormais un recrutement cinq étoiles. Après une première saison jugée encourageante dans l’élite, les dirigeants ont attendu la validation du maintien et veulent désormais changer de dimension pour frapper fort dès cet été. En début de semaine, Laurent Pruneta, confrère du Parisien, a lancé une tendance que But! est en mesure de confirmer : le prochain mercato pourrait être très ambitieux du côté de Jean-Bouin. Preuve de cet élan, un premier socle de joueurs veut déjà rester en vue de la saison prochaine (notamment la star Ciro Immobile) mais il faudra toutefois bien compenser le probable départ du très courtisé Ilan Kebbal.

Le rêve de coupe d’Europe renaît

Autre élément mis en avant dans le discours parisien auprès de ses futures recrues potentielles, dont Greenwood : la dynamique actuelle du PFC. Sous la houlette d’Antoine Kombouaré, invaincu et pourtant longtemps critiqué, le Paris FC reste sur des succès marquants, notamment contre Monaco. Une série qui relance totalement les ambitions, au point de faire naître un espoir, même mince, de qualification européenne. Cet argument peut sembler fragile, mais il existe, et Paris compte bien l’exploiter dans son opération séduction.

Reste désormais à savoir si tous ces arguments suffiront. Car du côté de l’OM, l’idée de perdre Mason Greenwood n’est pas encore actée. Encore plus chez un concurrent de Ligue 1. Le club phocéen sait qu’il tient là un élément majeur de son projet, et sauf offre totalement irrésistible couplée aux impératifs financiers hors qualification en Ligue des Champions, un départ semble difficile à envisager. Le Paris FC est donc prévenu : il faudra sans doute aller beaucoup plus loin pour espérer faire vaciller Marseille.

Bastien Aubert