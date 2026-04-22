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FRANCE

OM : Andoni Iraola a donné une première réponse à Marseille

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 16:00
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Andoni Iraola

Envoyé sur le banc de l’OM ces derniers jours, Andoni Iraola s’est exprimé sur son avenir.

Alors que l’Olympique de Marseille pourrait, une nouvelle fois, changer d’entraîneur cet été, l’aventure d’Habib Beye tournant pour le moment au vinaigre, le nom d’Andoni Iraola circule du côté de la Canebière ces derniers jours. Selon le compte X DataScout, l’entraîneur espagnol coche toutes les cases pour faire changer l’OM de dimension : une identité de jeu forte et offensive, une capacité à améliorer la valeur des joueurs et une facilité à s’adapter et à tirer le meilleur de son effectif. D’autant que le technicien de 43 ans a récemment indiqué qu’il ne serait plus l’entraîneur de Bournemouth la saison prochaine.

Tout reste ouvert pour le futur club d’Iraola

Si aucun intérêt concret de l’OM pour Andoni Iraola n’est pour l’heure confirmé, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano a indiqué n’avoir signé aucun accord avec un autre club et reste donc libre sur le marché des entraîneurs.

« La décision ne concernait aucun autre club. Rien n’est fait ou convenu avec un autre club. Je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine à ce stade », a assuré Andoni Iraola au sujet de son avenir dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano.

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