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En cas de départ d’Habib Beye sur le banc de l’OM à l’intersaison, un coach de renom a été soufflé à l’oreille des dirigeants marseillais.

Le banc de l’OM continue de faire débat en interne comme chez les supporters. Alors que l’avenir d’Habib Beye reste incertain, le nom d’Andoni Iraola a été soufflé avant même la fin de la saison. Et les analyses de DataScout comme les réactions des supporters marseillais convergent vers un constat : le profil séduit fortement.

Iraola, le coach idéal pour l’OM ?

Selon les éléments relayés par DataScout, Andoni Iraola coche plusieurs critères jugés essentiels pour un club comme l’OM.

L’analyse insiste notamment sur trois axes :

une identité de jeu claire et offensive

une capacité à améliorer la valeur des joueurs

une gestion efficace des profils à potentiel revente

DataScout résume ainsi le dossier :

« Identité de jeu forte et séduisante. Valorise l’effectif pour faire de grosses ventes. Facile de lui trouver des joueurs. L’OM peut changer de dimension en le recrutant et en le laissant bosser 3 ans. » Un profil jugé compatible avec un projet long terme, ce qui reste rare dans le contexte marseillais.

Des faits d’armes qui impressionnent

Toujours selon les analyses, le passage d’Iraola à Bournemouth est mis en avant pour illustrer sa capacité à développer des joueurs et optimiser un effectif.

Parmi les exemples cités dans les cercles analytiques :

progression de latéraux comme Truffert

montée en puissance de Senesi

efficacité offensive de profils comme Kroupi

valorisation importante sur le marché de joueurs clés

Une dynamique qui renforce son image de coach « value creator », capable de transformer un effectif sans budget démesuré.

Les supporters de l’OM partagés entre rêve et scepticisme

Sur les réseaux, les réactions des supporters marseillais montrent un réel intérêt… mais aussi des doutes.

Kévin Muller est catégorique :

« Est-ce que ça serait un super coach pour l’OM : OUI. »

KOBE nuance davantage :

« C’est mon rêve mais je le vois pas passer à travers le top 6 de Premier League. »

Rémi, lui, reste beaucoup plus critique sur la gestion actuelle :

« Nos dirigeants vont garder l’incompétent Beye, ça sert à rien d’espérer. »

Entre espoir de changement et frustration sportive, le débat est déjà lancé.

Un profil qui divise mais intrigue fortement

Dans les discussions internes comme chez les fans de l’OM, Iraola apparaît comme un nom capable de fédérer un projet plus structuré. Mais son arrivée resterait conditionnée à de nombreux facteurs, notamment son avenir en Premier League. Un dossier encore loin d’être bouclé, mais qui commence déjà à faire beaucoup de bruit sur la Canebière.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)