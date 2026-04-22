OM : énorme coup de gueule d’un Marseillais, il fracasse le vestiaire !

Facundo Medina a poussé un gros coup de gueule sur la situation de l’OM.

Sixième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, alors qu’il occupait encore récemment la troisième place, l’Olympique de Marseille est en état d’urgence et voit désormais sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions sérieusement compromise.

En pleine tempête, Facundo Medina est sorti du silence ce mercredi dans un entretien accordé à RMC Sport. Le défenseur central argentin a livré un discours fort, reconnaissant avoir recadré certains de ses coéquipiers, sans toutefois les nommer.

« Je veux qu’on respecte mon club et ce maillot »

« Évidemment qu’en ce moment, on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n’est pas bête, on n‘est pas stupide, on est humain, on a des sentiments. Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là on parle de joueurs – et je vais m’inclure dedans – qui ont beaucoup d’expérience. Certains jouent en sélection, sont champion du monde, champion d’Europe, chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Et qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste qui ne s’est pas battu qui n’a pas réclamé un carton jaune… »

L’ancien joueur du RC Lens a ensuite lancé un appel à l’unité. « Tu veux être avec moi ? Tu vas me la faire à l’envers ou on va à la guerre ensemble ? Si t’as de l’ambition et de l’amour-propre, n’oublie pas que là maintenant tu es ici à Marseille. Moi si j’ai trois, quatre, ou cinq joueurs qui sont avec moi, c’est contagieux, vamos, on y va ensemble. Car j’ai envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine et je veux qu’on respecte mon club et ce maillot. »