Alors que le PSG, le FC Nantes et le Stade de Reims ont réussi leur grand oral devant la DNCG, ce n’est pas le cas de tout le monde.

L’avenir des Girondins de Bordeaux reste suspendu aux décisions de la DNCG. Alors qu’un accord semble se dessiner entre Gérard Lopez et Sparta Capital pour une prise de contrôle du club, le dossier bordelais est encore loin d’être définitivement validé. Ce mardi, les dirigeants des Girondins se sont présentés devant la Direction nationale du contrôle de gestion afin de présenter leur projet de cession. Mais selon Sud Ouest, cette première audition n’a pas permis au club d’obtenir le feu vert espéré.

Bordeaux convoqué une nouvelle fois

L’instance financière du football français souhaite désormais obtenir des garanties supplémentaires avant de se prononcer définitivement sur la situation du club. Les Girondins devront ainsi repasser devant la DNCG à la fin du mois de juin avec un dossier renforcé. Deux scénarios sont actuellement envisagés. Le premier repose sur une finalisation rapide de la vente du club. Dans cette hypothèse, les nouveaux investisseurs devront démontrer leur capacité à soutenir financièrement le projet et à assurer la stabilité économique de Bordeaux.

Le second scénario implique une intervention directe de Gérard Lopez, seul ou accompagné des futurs acquéreurs, afin d’apporter les garanties réclamées par l’instance de contrôle. Le point central du dossier concerne désormais les fonds qui devront être sécurisés. Toujours selon Sud Ouest, une somme de neuf millions d’euros devra être placée sous séquestre afin de rassurer la DNCG sur la capacité du club à honorer ses engagements financiers pour la saison à venir.

Neuf millions d’euros attendus

Une exigence qui démontre la vigilance extrême de l’instance à l’égard d’un club qui a traversé de nombreuses turbulences économiques ces dernières années. Même si cette nouvelle convocation ne constitue pas une sanction en elle-même, elle confirme que le gendarme financier du football français attend des preuves concrètes avant de valider le projet présenté par les dirigeants bordelais.

Pour les supporters girondins, cette nouvelle étape est forcément suivie avec inquiétude. Depuis plusieurs saisons, Bordeaux enchaîne les difficultés sportives et financières. L’arrivée potentielle d’un nouvel actionnaire majoritaire est perçue comme une opportunité de tourner définitivement la page des crises successives. Mais avant cela, le club devra convaincre la DNCG que son projet repose sur des bases solides.

La fin du mois de juin s’annonce donc cruciale pour l’avenir des Girondins. Entre la finalisation de la vente et les garanties financières exigées, Bordeaux joue déjà une partie importante de sa prochaine saison en dehors des terrains.