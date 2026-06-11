La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Habib Beye commence déjà à préparer la saison prochaine, l’arrivée de Bruno Genesio pourrait être bloquée à cause du mercato estival.

L’OM avance sur un choix majeur pour son futur banc mais les contours restent flous. En coulisses, les discussions s’intensifient autour d’Habib Beye et de Bruno Genesio, sans qu’aucune décision finale n’ait encore été prise.

« Genesio, on est plus sur des garanties sur le recrutement »

Christophe Gillon, intervenant régulier sur BFM Marseille, a apporté un éclairage direct sur le dossier Genesio, en insistant sur le fait que la qualification européenne ne serait pas un frein déterminant : « La venue de Genesio n’est pas du tout conditionnée à une présence ou non de l’OM à une coupe d’Europe. Même sans coupe d’Europe, l’ancien coach lillois serait d’accord. On est plus sur des garanties en général sur le recrutement et les moyens. »

« Beye ? Un gentleman agreement… »

Une position qui replace le débat sur le terrain des moyens accordés au futur entraîneur plutôt que sur les résultats sportifs immédiats. De son côté, Valentin GDS (FC Marseille) a livré une lecture plus interne du dossier et du timing global des décisions autour du banc marseillais : « Pour le futur coach, on attend plus ou moins la décision UEFA. L’OM attend que la situation financière soit plus claire pour connaître la marge de manœuvre qu’il y a afin de se mettre d’accord avec Beye sur son indemnité de départ avant d’officialiser Genesio. D’après ce que j’ai compris c’était un gentleman agreement… »

Le verdict de l’UEFA comme juge de paix ?

Ces propos mettent en lumière une situation encore conditionnée par plusieurs paramètres : visibilité financière, stratégie de recrutement et articulation des différents scénarios en interne. Dans ce contexte, les dossiers Beye et Genesio apparaissent liés non pas par un choix sportif immédiat, mais par une logique de planification globale. L’OM semble vouloir sécuriser toutes les options avant de trancher définitivement. À Marseille, le futur entraîneur ne dépend donc pas uniquement d’un nom ou d’un profil, mais d’un équilibre global entre ambition sportive et réalité économique.