FC Barcelone : Lamine Yamal craque après l’annonce de sa blessure

Après l’annonce de sa blessure, Lamine Yamal a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

Coup dur pour le FC Barcelone et pour Lamine Yamal. Le jeune international espagnol de 18 ans souffre d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, contractée lors de la rencontre face au Celta Vigo. Cette blessure musculaire va l’éloigner des terrains pendant environ cinq semaines, mettant un terme à sa saison avec le club catalan.

Le numéro 10 blaugrana manquera ainsi les prochaines échéances, dont le Clasico très attendu du 10 mai, un rendez-vous majeur de la fin de saison en Liga. Mais selon les informations communiquées par le club, Yamal suit un traitement conservateur et devrait néanmoins être disponible pour la Coupe du monde estivale avec l’Espagne, malgré cette période de convalescence.

Le message fort de Lamine Yamal sur Instagram

Quelques heures après l’annonce de sa blessure, Lamine Yamal a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour s’adresser aux supporters du Barça. Un message empreint d’émotion, de frustration, mais aussi de détermination.

« Cette blessure m’éloigne du terrain au moment où je voulais le plus être là, et je ne peux pas expliquer à quel point ça fait mal. Ça fait mal de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider quand l’équipe a besoin de moi. Mais je crois en eux et je sais qu’ils vont tout donner à chaque match. Je serai là, même depuis l’extérieur, à les soutenir, les encourager et pousser comme si j’étais sur le terrain. Ce n’est pas la fin, c’est juste une pause. Je reviendrai plus fort, avec plus de volonté que jamais, et la saison prochaine sera meilleure. Merci pour les messages et Visca Barça. 💙❤️ »

Un coup dur pour le Barça avant la fin de saison

Cette blessure intervient à un moment clé de la saison pour le FC Barcelone, encore engagé dans la lutte en championnat, même si le titre ne devrait être qu’une formalité avec 9 points d’avance sur le Real Madrid. L’absence de Lamine Yamal prive l’équipe d’un élément offensif majeur, particulièrement décisif dans les grands rendez-vous.

Le jeune joueur s’est blessé en transformant un penalty décisif face au Celta Vigo, avant de s’effondrer immédiatement sur la pelouse, visiblement touché physiquement.

Une absence mais une promesse de retour

Malgré la déception, Lamine Yamal affiche déjà un état d’esprit combatif. Son message laisse transparaître une volonté claire : revenir plus fort après cette période de récupération.

Son objectif reste inchangé : retrouver les terrains au plus haut niveau et être prêt pour les grandes compétitions à venir avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.