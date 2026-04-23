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FRANCE

PSG Mercato : un ancien de Ligue 1 qui fait scandale a été proposé à Paris

Par William Tertrin - 23 Avr 2026, 17:50
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Le mercato du PSG s’agite autour d’un joueur bien connu du club de la capitale depuis plusieurs saisons : Rafael Leão, dont le nom a été cité dans une affaire extra-sportive.

Le dossier Rafael Leão prend une tournure inattendue. L’AC Milan, qui traverse une période de réflexion stratégique, aurait décidé d’explorer le marché et de proposer son joueur à plusieurs clubs, dont le PSG, Manchester United et des formations saoudiennes, selon PSGINSIDE-ACTUS.

Le club lombard envisagerait même un départ dès cet été, avec un prix désormais bien inférieur à celui évoqué ces dernières saisons. Certaines sources évoquent une valeur autour de 45 à 50 millions d’euros, très loin des plus de 100 millions évoqués par le passé.

Dans ce contexte, l’ancien du LOSC aux 24 matchs de Ligue 1 n’est plus considéré comme intouchable malgré son statut de cadre offensif.

Un intérêt déjà ancien du PSG

Le PSG suit Rafael Leão depuis plusieurs saisons. Le club parisien avait déjà identifié l’international portugais comme une cible offensive prioritaire pour renforcer son attaque. Reste à savoir si le PSG garde toujours son nom dans ses dossiers, notamment pour son profil explosif capable d’évoluer sur tout le front offensif.

En tout cas, aucune décision officielle n’a été prise à ce stade : le club de la capitale reste en phase d’évaluation, notamment en raison de la concurrence interne déjà très dense en attaque et des équilibres financiers du projet.

Une situation sportive et médiatique sous tension

En parallèle du mercato, Rafael Leão a récemment été au centre de l’attention pour une affaire extra-sportive liée à une enquête menée par le parquet de Milan visant un réseau d’organisation clandestine de soirées privées mêlant escortes, hôtels de luxe et consommation de substances illicites, dont du protoxyde d’azote. Le joueur a tenu à réagir publiquement afin de clarifier sa situation :

« Ces derniers jours, mon nom, comme celui d’autres footballeurs, est apparu sur des sites, sur les réseaux sociaux et dans les journaux en lien avec une enquête du parquet de Milan.

Je tiens à préciser de manière claire et directe que je suis totalement étranger aux faits faisant l’objet de cette enquête. Je ne suis pas impliqué et je n’ai commis aucun délit.

J’invite tout le monde à éviter d’associer mon nom à cette situation de manière arbitraire ou superficielle, sans considération pour la vérité et le respect de la vie privée. Avant d’être des footballeurs, nous sommes des personnes avec une famille et une réputation.

Pour cette raison, j’ai déjà mandaté mon avocat afin de me défendre dans toutes les instances contre ceux qui continueront à diffuser des informations fausses ou portant atteinte à ma réputation. »

Paris toujours dans la course ?

Du côté du PSG, la position reste prudente. Le club suit la situation mais n’a pas encore lancé d’offensive concrète. L’intérêt existe depuis longtemps, mais plusieurs obstacles subsistent :

  • le coût global de l’opération
  • le salaire du joueur
  • la concurrence européenne et saoudienne
  • et la stratégie sportive actuelle du PSG

En l’état, Leão reste donc une opportunité de marché plus qu’un dossier avancé pour Paris.

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