Poussé vers la sortie à l’AC Milan, l’ailier portugais Rafael Leao aimerait rebondir dans un grand club. Après avoir sondé le PSG et le Real Madrid, il tâte désormais le terrain au FC Barcelone.

En 2019, au moment de son transfert du LOSC à l’AC Milan, Rafael Leao était un grand espoir du football mondial. L’ailier gauche portugais était déroutant par ses dribbles, rapide et précis dans le dernier geste. En 2022, il a réussi à mener les Rossoneri à leur dernier titre de champion d’Italie, point d’orgue de sa carrière transalpine. Car depuis, il est sacrément rentré dans le rang. A tel point que les dirigeants du Milan veulent désormais le faire partir. Trop nonchalant, Leao exaspère aussi bien ses partenaires que ses supporters. Pour lui, il est grand temps de changer d’air.

Le Barça n’en veut pas non plus

Ses agents, qui sont des membres de sa famille, tentent de le placer ailleurs. Ils ont contacté Luis Campos au PSG car c’est lui qui a fait venir Leao du Sporting à Lille. Le dirigeant parisien n’est pas totalement fermé à cette idée mais il faudrait qu’il y ait un départ dans ce secteur du jeu cet été (Barcola ou Dembélé). Et c’est loin d’être gagné. Le Real Madrid a également passé son tour car il n’entend pas sacrifier Vinicius Jr pour le Portugais. Selon Sport, c’est au tour du FC Barcelone d’être sondé.

Mais les Blaugranas ne sont pas non plus intéressés. Déjà, ils ont Raphinha au poste d’ailier gauche, donc pas besoin d’un joueur du profil de Leao. A droite, Lamine Yamal est encore plus indéboulonnable. Pour seconder les deux, il y a Marcus Rashford, qui pourrait être définitivement transféré, et Roony Bardghji. En plus, le Milan attendrait plus de 60 M€ pour Leao. Si le Barça a de nouveau des moyens conséquents, il préfère les mettre dans un attaquant et un défenseur central. Leao, ce devrait donc être merci mais non merci, même si une surprise est toujours possible !

🚨 Situación límite de Leao: nueva oportunidad de mercado



😮 El último episodio de esta tensión se produjo en el duelo ante el Udinese, donde el Milan cayó con claridad y Leao fue sustituido entre abucheos de su propia aficiónhttps://t.co/9A5TTTmUiC — Diario SPORT (@sport) April 12, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League