Battu à l’aller par l’Atlético, le FC Barcelone joue sa survie en Ligue des champions. Hansi Flick mise sur un groupe offensif impressionnant, malgré deux absences majeures.

Le FC Barcelone n’a plus le choix. Après la défaite 2-0 concédée à l’aller face à l’Atlético de Madrid, les Catalans doivent réaliser un exploit pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Portés par leur large succès en Liga dans le derby contre l’Espanyol (4-1), les hommes de Hansi Flick arrivent avec de la confiance… mais aussi avec une pression maximale. Car cette fois, l’erreur est interdite.

Pour ce choc décisif, le technicien allemand a convoqué un groupe résolument offensif. En attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Fermín López seront les principales armes pour tenter de renverser la situation. Au milieu, le Barça pourra s’appuyer sur la créativité de Pedri, le retour très attendu de Gavi, mais aussi sur Dani Olmo et Frenkie de Jong pour contrôler le tempo du match.

Gavi de retour

En défense, Jules Koundé et João Cancelo sont bien présents pour sécuriser l’arrière-garde. Mais tout n’est pas parfait pour autant. Le Barça devra composer avec deux absences de poids : Raphinha, toujours forfait, et Pau Cubarsí, suspendu après son expulsion à l’aller. Deux coups durs qui fragilisent l’équilibre de l’équipe dans un match où chaque détail comptera.

Dans ce contexte, le scénario est clair : le Barça devra attaquer, prendre des risques, et espérer faire plier un Atlético réputé pour sa solidité défensive. Une remontada est possible. Mais face à un tel adversaire, elle relèvera de l’exploit.