Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Lamine Yamal (18 ans) est la star du FC Barcelone, Deco a déjà ciblé une recrue qui pourrait lui donner le change au mercato estival.

C’est un signal statistique qui fait beaucoup de bruit en coulisses. Alors que Lamine Yamal est considéré comme le joyau absolu du FC Barcelone, une nouvelle sensation mondiale commence à attirer tous les regards… y compris ceux de Deco.

Armando « Hormiga » González fait peur

Son nom : Armando « Hormiga » González. À seulement 22 ans, l’attaquant des Chivas de Guadalajara réalise une saison exceptionnelle, au point de dominer un classement très suivi : celui des meilleurs buteurs U23 dans le monde sur l’année 2025. Avec 25 buts sur la période, le Mexicain dépasse désormais Yamal (21 buts) et devance également des profils prometteurs comme Joaquín Panichelli ou encore Mika Godts. Une performance qui interpelle forcément les recruteurs européens.

Mais le plus impressionnant reste sa régularité. Sur la saison, « Hormiga » affiche une efficacité redoutable, avec notamment une série de buts qui confirme son statut de buteur en pleine explosion. En championnat mexicain, il s’est imposé comme l’un des leaders offensifs de son équipe. Face à cette ascension, le FC Barcelone suit logiquement le dossier. Deco aurait déjà inscrit le joueur sur sa liste de suivis prioritaires en vue du prochain mercato estival, dans une logique de projection et d’anticipation du futur.

L’Atlético aussi sur le coup

Le FC Barcelone n’est pas seul sur le coup. L’Atlético de Madrid surveille également de près le profil du Mexicain, séduit par sa capacité à évoluer dans un registre de finisseur pur, capable de s’adapter rapidement au football européen. Ce qui intrigue particulièrement les observateurs, c’est sa capacité à performer malgré un contexte différent de celui des grands championnats européens. Son efficacité devant le but et son sens du placement font de lui un profil rare sur le marché.

Pour le FC Barcelone, cette piste s’inscrit dans une stratégie claire : continuer à sécuriser les talents émergents capables d’épauler, voire de concurrencer à terme les cadres offensifs du projet catalan. Reste désormais à savoir si le club passera à l’action. Mais une chose est sûre : le nom de « Hormiga » González commence à sérieusement circuler dans les bureaux européens… et jusqu’au Camp Nou.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League