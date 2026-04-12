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FRANCE

Mercato : un départ acté au FC Barcelone, le Real Madrid va faire revenir une de ses légendes !

Par William Tertrin - 12 Avr 2026, 12:20
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Le marché des transferts continue d’agiter les deux géants espagnols. Entre un possible départ surprise au FC Barcelone et une décision stratégique au Real Madrid, l’été s’annonce explosif en Liga.

À seulement 22 ans, Marc Casadó pourrait déjà tourner la page du FC Barcelone. Selon plusieurs informations relayées par la presse espagnole, le jeune milieu de terrain aurait pris la décision de quitter le club cet été. Conscient qu’il ne fait plus partie des plans prioritaires de l’entraîneur Hansi Flick, Casadó estime qu’il doit désormais obtenir du temps de jeu régulier pour poursuivre sa progression.

Le FC Barcelone, de son côté, aurait fixé son prix à environ 20 millions d’euros, un montant jugé raisonnable pour un joueur formé à La Masia mais en manque de perspectives immédiates en équipe première. Parmi les destinations possibles, une piste se détache clairement : l’Arabie saoudite, qui continue de cibler de jeunes talents européens pour renforcer son championnat en pleine expansion.

Le cas Casadó s’ajoute à une longue liste de dossiers sensibles au Barça, où plusieurs jeunes joueurs attirent l’attention de clubs anglais et saoudiens. Malgré un projet sportif axé sur la formation, le club catalan pourrait être contraint de vendre pour équilibrer ses finances.

Toni Kroos bientôt de retour à Madrid… mais différemment

Du côté de Madrid, une autre information fait énormément réagir : Toni Kroos pourrait revenir au club.

Selon José Félix Díaz, l’ancien maestro allemand ne reviendrait pas comme joueur, mais dans un rôle lié à la structure sportive du Real Madrid. Une reconversion interne est envisagée, marquant la volonté du club de capitaliser sur son intelligence tactique et son expérience au plus haut niveau. Ce retour serait une décision déjà largement avancée en interne, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Le Real Madrid continue ainsi de préparer l’après-modèle “Kroos–Modric”, en intégrant progressivement de nouvelles figures dans son organisation sportive.

Une chose est sûre : en Espagne, le mercato ne fait que commencer.

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