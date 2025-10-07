Toni Kroos n’a pas pris de pincettes pour tacler le grand rival du Real Madrid. En pleine trêve internationale, l’Allemand a littéralement fracassé le FC Barcelone dans une sortie qui fait déjà trembler la Catalogne.

En général, quand Toni Kroos parle, tout le monde l’écoute. Et l’ancien cerveau du Real Madrid ne s’est pas fait prier pour livrer son analyse du dé ut de crise traversé par le FC Barcelone. « C’est l’équipe la plus attractive d’Europe, mais n’importe quelle équipe peut lui faire du mal », a lâché Kroos au micro d’El Chiringuito. Une phrase qui fait mal car elle résume en une ligne le malaise actuel du Barça. Beau à voir jouer, oui. Mais fragile, prévisible, et incapable de tuer un match quand la fatigue s’installe.

Et l’ancien champion du monde ne s’est pas arrêté là. « Dès la 75e minute, j’ai remarqué qu’ils étaient fatigués, et si vous ne changez pas le style de jeu, ça devient prévisible. » Un missile direct dans le plan de jeu d’Hansi Flick, accusé de s’accrocher à une philosophie dépassée. Pour Kroos, le Barça, c’est du beau jeu sans résultat. Et au Real Madrid, ça fait doucement sourire : on se frotte déjà les mains à l’idée du prochain Clasico.

« Le Real Madrid peut souffrir pendant 70 minutes, mais on finit toujours par gagner », a rappelé Kroos dans une autre interview. Une punchline qui sonne comme un avertissement. À force de jouer sans plan B, le Barça risque encore de s’écrouler.