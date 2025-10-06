La presse espagnole n’est pas tendre avec Hansi Flick, Dani Olmo et Robert Lewandowski après la déroute du Barça à Séville.

Le lourd revers encaissé hier par le Barça à Séville (1-4) fait poser beaucoup de questions autour du management d’Hansi Flick, qui connaît son premier début de crise depuis son arrivée sur le banc du club catalan à l’été 2024. Sport ne cherche pas d’excuses au Barça au lendemain de la débâcle. « Un naufrage, la pire défaite de Flick depuis ses débuts au Barça », écrit le journal catalan qui ajoute « L’équipe a laissé des sensations préoccupantes après une semaine noire», avant de cibler Robert Lewandowski : «Il traverse une période difficile : son échec sur penalty illustre un manque de confiance évident, problématique pour un attaquant de son calibre malgré toute son expérience.»

Séville s’est inspiré du PSG

«Le Barça s’est vautré», titre de son côté Mundo Deportivo, qui ajoute : «Le Barça aurait dû tirer les leçons de la défaite face au PSG, mais il ne l’a pas fait. Séville, comme le PSG, a une fois de plus cassé la courroie de transmission, le système d’alimentation de l’équipe», explique le média catalan, qui pointe ainsi du doigt les prestations de Dani Olmo et de Robert Lewandowski, en difficulté et auteur d’un penalty complètement raté.