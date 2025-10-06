Le FC Barcelone prépare l’avenir. Avec Robert Lewandowski vieillissant et en fin de contrat l’été prochain, le club catalan explore déjà des pistes pour son successeur au mercato. Et une recrue a particulièrement tapé dans l’œil de la direction : Karl Etta Eyong (Levante, 21 ans).

Karl Etta Eyong. Ce nom est déjà apparu parmi les rumeurs citées au FC Barcelone. Et cela se confirme. Auteur de 4 buts en Liga cette saison, l’attaquant camerounais de Levante enchaîne les performances remarquables et s’impose comme un profil idéal pour prendre la relève de Robert Lewandowski en 2026.

Sa clause libératoire est fixée à 30 millions d’euros et, selon les informations de Sport, Etta Etong serait déjà d’accord pour rejoindre le FC Barcelone. Les discussions avec son entourage auraient même débuté.

Le Barça insiste pour Karl Etta Eyong

Le Barça avait déjà tenté de recruter l’attaquant cet été, alors qu’il évoluait à Villarreal. L’idée était de le signer puis de le prêter, mais la situation financière et réglementaire du club (FPF) avait empêché la finalisation du transfert.

Aujourd’hui, le FC Barcelone reste très attentif et considère Karl Etta Eyong comme une priorité pour l’attaque. Avec ce profil prometteur, le club blaugrana espère préparer l’après-Lewandowski tout en renforçant son effectif avec un joueur capable de briller immédiatement en Liga et en compétitions européennes.