Revue de presse espagnole : enfin un 9 au Real Madrid, crise ouverte au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 6 octobre 2025. Au menu : un avant-centre au Real Madrid et les fortes critiques qui s’abattent sur le FC Barcelone d’Hansi Flick.

MARCA : « Séville a croqué le Barça »

Marca se frotte les mains devant la déroute du FC Barcelone face au Séville FC (1-4) : il n’y a désormais plus aucune équipe invaincue en Liga cette saison. Au Real Madrid, on savoure le fait d’avoir enfin trouvé un vrai 9 en la personne de Kylian Mbappé.

AS : « Séville fait danser le Barça »

Le lourd revers encaissé hier par le Barça fait déjà poser beaucoup de questions autour du management d’Hansi Flick, qui connaît son premier début de crise depuis son arrivée sur le banc du club catalan à l’été 2024. Au Real Madrid, Vinicius Junior a retrouvé le sourire.

SPORT : « Sans excuses »

Sport ne cherche pas d’excuses au FC Barcelone au lendemain de la débâcle à Séville. « Un naufrage, la pire défaite de Flick depuis ses débuts au Barça », écrit le journal catalan qui ajoute : « L’équipe a laissé des sensations préoccupantes après une semaine noire. »

MUNDO DEPORTIVO : « On s’est vautré »

Mundo Deportivo n’y va pas par quatre chemins pour analyser la lourde défaite du Barça hier à Séville. Là aussi, on évoque la pire prestation blaugrana sous le mandat de Flick. Inquiétant pour la suite de la saison ?