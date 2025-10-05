RC Lens : Pierre Ménès promet la tête de la Ligue 1 aux Sang et Or en fin de saison ! 
FC Barcelone Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Ter Stegen !

Marc-Andre Ter Stegen (FC Barcelone)
Bastien Aubert
5 octobre 2025

La situation de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone s’annonce plus indécise que jamais alors que le mercato hivernal approche. En phase de récupération après une blessure, le gardien international allemand voit sa position vaciller en Catalogne, tandis que plusieurs prétendants se tiennent prêts à saisir leur chance. Entre l’intérêt insistant de l’AS Monaco en Ligue 1 et les sollicitations de plusieurs cadors anglais, l’avenir du portier de 33 ans pourrait bien s’écrire loin du Barça — à un tournant clé de sa carrière, avec en ligne de mire le Mondial 2026.

Retour de blessure : quel avenir pour Ter Stegen au Barça ?

Attendu de retour à la compétition dès le mois de janvier, Marc-André ter Stegen récupère plus vite que prévu. L’échéance est claire : être apte pour la reprise hivernale. Mais sa route semble bouchée en interne. Barcelone mise désormais sur Joan Garcia, auteur d’un excellent début de saison et lui aussi sur le retour, ce qui place Ter Stegen dans une position instable. Le club catalan, confiant dans sa jeune recrue, n’entend pas bouleverser la hiérarchie. En toile de fond, plane aussi la question de l’inscription réglementaire du gardien allemand en Liga, qui n’est pas encore totalement garantie. À cela s’ajoutent des tensions liées à des enjeux financiers, notamment le conflit financier autour de la prime de 3,5 millions d’euros de Ter Stegen.

Monaco et les clubs anglais multiplient les approches

Le flou autour de son rôle au Barça n’a pas échappé à de nombreux clubs européens. En Angleterre, Newcastle, Tottenham mais aussi Manchester United ont déjà entrepris des démarches pour sonder la situation du champion d’Europe. L’option d’un transfert ou d’un prêt prend de l’ampleur. En France, Sport fait savoir que l’AS Monaco ne cache plus sa volonté d’attirer le gardien allemand, rêvant d’apporter son expérience à un effectif ambitieux de Ligue 1. Cet intérêt croisé met la pression sur Barcelone et laisse entrevoir un hiver animé sur le marché des gardiens.

Un choix capital pour Ter Stegen à l’approche du Mondial

Le prochain mercato sera décisif pour l’international allemand. À bientôt 34 ans, Ter Stegen doit absolument garantir son temps de jeu, étant donné la concurrence en équipe nationale d’Allemagne et la perspective du Mondial 2026. La question de sa future inscription sportive en Liga vient ajouter de l’incertitude à sa réflexion. Une chose est sûre : c’est au portier de trancher, et il dispose encore d’une vraie marge de manœuvre. D’ici quelques semaines, il devra arbitrer entre rester pour tenter d’imposer son statut à Barcelone, ou choisir un nouveau défi sur un autre banc européen, où la garantie de jouer semble plus tangible. Pour suivre les dernières évolutions sur son avenir et sa situation, consultez l’actualité complète autour de Marc-André ter Stegen.

