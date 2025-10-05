OM : Pierre Ménès a identifié la vraie trouvaille du mercato estival 
FC Barcelone : les explications d’Hansi Flick après la claque prise à Séville
William Tertrin
5 octobre 2025

La réaction d’Hansi Flick après la grosse défaite du FC Barcelone face au FC Séville.

Après la grosse défaite de son équipe face au Séville FC lors de la huitième journée de Liga (4-1), Hansi Flick a reconnu que le FC Barcelone n’avait pas été à la hauteur, notamment lors de la première mi-temps. L’entraîneur allemand a toutefois insisté sur l’importance de tirer des enseignements de ce revers et s’est montré optimiste pour la suite.

Flick veut continuer à se battre pour les titres

« La première mi-temps n’a pas été bonne de notre part. Ils étaient agressifs et nous n’avons pas trouvé de solutions. Ils allaient en un contre un. En seconde mi-temps, nous avons réagi. J’apprécie la réaction et la façon dont nous avons joué. Mais je ne veux pas parler des buts. Je ne veux pas chercher d’excuses. Il faut apprendre et voir dans quelle direction nous allons, c’est ce que je leur ai dit », a expliqué Flick.

L’entraîneur a également rappelé la nécessité de continuer à se battre pour tous les titres : « Il faut se battre pour que cela ne se reproduise pas et pour tous les titres : Coupe, Liga, Ligue des champions… Nous sommes une bonne équipe et les résultats reviendront. »

« Apprendre de ce match et de celui contre le PSG »

Pour Flick, les erreurs de la première mi-temps ne sont pas liées au système ou à la structure de l’équipe : « Je ne pense pas que ce soit le système ou la structure. Lors de la première mi-temps, nous avons commis de grosses erreurs. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais notre performance en première mi-temps n’a pas été bonne, et en seconde, nous avons mieux joué. Mais c’est du passé. Il faut apprendre de ce match et de celui contre le PSG. Et nous le ferons. Après la trêve, espérons que certains joueurs blessés reviendront. Nous jouons pour le club et pour les supporters. Aujourd’hui, tout le monde est mécontent. »

Flick a insisté sur l’importance d’analyser en profondeur la performance de son équipe et de s’adapter aux différentes situations de jeu : « Je pense que nous devons tout analyser, mais surtout la première mi-temps. Nous devons nous entraîner et revoir ce qui s’est passé et comment jouer dans différents espaces. Ils voulaient jouer un contre un. Ils jouaient avec une défense à cinq, puis sont passés à une défense à quatre. En seconde mi-temps, nous avons mieux joué et il y a eu réaction, et l’équipe a lutté. Nous ne sommes pas contents parce que nous avons perdu. Nous devons continuer. »

Hansi Flick affiche ainsi une vision claire : apprendre de cette défaite, rectifier le tir et préparer le retour des blessés pour retrouver rapidement le niveau attendu en Liga et en compétitions européennes.

Propos rapportés par Marca.

FC BarceloneLiga
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

