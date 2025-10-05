Ce dimanche, quelques jours après sa défaite face à Paris en LDC, le FC Barcelone s’est incliné pour la première fois de la saison en Liga, sur la pelouse de Séville (4-1).

Dès la 13e, Séville passait en tête. Alexis Sanchez transformait un penalty, obtenu par Romero après une faute d’Araujo avec sang-froid, croisant son tir du pied droit pour tromper Szczesny, qui partait à contre-pied. À la 36e, la défense du Barça était une nouvelle fois dépassée. Mendy lançait Alexis Sanchez en profondeur sur le côté gauche, qui centrait devant le but pour Romero, lequel marquait du pied droit dans le but vide.

Mais, dans le temps additionnel de la première mi-temps, Rashford réduisait l’écart. Agoumé perdait le ballon à trente-cinq mètres de son but sous le pressing de Pedri, qui servait Rashford dans la surface. L’attaquant anglais réalisait une superbe volée du pied gauche qui trompait le gardien, imparable.

Deux gros ratés pour le Barça

En seconde période, Balde obtenait un penalty pour le Barça à la 74e après avoir été accroché à l’entrée de la surface par Januzaj. Mais Lewandowski, en charge de le tirer, forçait son tir et envoyait le ballon à côté du poteau gauche, manquant l’occasion de relancer son équipe. Dans la foulée, Bardghji se rapprochait d’un but pour le Barça. Il interceptait le ballon dans les pieds d’un défenseur de Séville, pénétrait dans la surface et frappait du pied gauche, mais son tir n’était pas assez puissant pour battre Vlachodimos.

Un raté payé cash, étant donné qu’à la 87e, Adams pensait faire le break pour Séville en enroulant sa frappe du pied droit dans le petit filet opposé depuis le coin gauche de la surface, mais le but était refusé pour hors-jeu. Mais dans les arrêts de jeu, Carmona crucifiait véritablement le Barça. Le latéral droit de Séville déboulait sur le côté droit en contre-attaque, pénétrait dans la surface, temporisait et croisait un puissant tir qui se logeait dans le petit filet de Szczesny, trop court pour intervenir.

Enfin, dans le temps additionnel, Adams inscrivait un quatrième but. Le Barça craquait complètement et la défense barcelonaise était encore à la rue. Adams réceptionnait un centre d’Ejuke et poussait le ballon dans le but vide, scellant la victoire XXL de Séville.

Avec cette première défaite en Liga, le Barça vit une terrible semaine après le revers contre Paris, rate l’opportunité de reprendre la place de leader, et reste donc 2e à la trêve.

Les buts en vidéo