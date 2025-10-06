Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !

Les deux géants de Liga sont sur les rangs pour Marc Guehi, l’international anglais de Crystal Palace.

L’info est signée Sky, en Allemagne : le Real Madrid, qui a dû faire une croix sur William Saliba après sa prolongation à Arsenal, a décidé de jeter son dévolu sur un autre top défenseur de Premier League en la personne de Marc Guehi. L’international anglais est en fin de contrat à Crystal Palace en juin prochain.

Le Bayern et Liverpool aussi veulent Guehi

Selon le journaliste Florian Plettenberg, Liverpool et le Bayern Munich surveillent également le défenseur de 25 ans. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, serait un grand admirateur de l’international anglais, et des discussions avec ses représentants auraient déjà eu lieu.