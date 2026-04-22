PSG, LOSC : Hakimi, Giroud et deux ex-Parisiens cités dans une affaire de prostitution en Italie !

Les premiers noms qui seraient impliqués dans l’affaire des escortes en Italie sont sortis. On retrouve notamment ceux d’Achraf Hakimi, Olivier Giroud, Jérémy Menez et Milan Skriniar.

Depuis quelques heures, une sale affaire éclabousse l’Italie. Selon plusieurs médias transalpins, dont l’agence de presse ANSA, environ 70 joueurs, dont certains de la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan, seraient impliqués dans un vaste scandale sexuel sur lequel s’est penché le parquet de Milan, qui a ouvert une enquête à l’encontre d’une société organisatrice de soirées pour des clients fortunés.

Hakimi et Giroud mentionnés dans ce scandale sexuel !

Ce mardi, la presse italienne a dévoilé les premiers noms de footballeurs cités dans le cadre de cette enquête. Parmi eux figurent notamment le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, et l’attaquant du LOSC, Olivier Giroud. Les noms de deux anciens joueurs du PSG apparaissent également dans le dossier : Jérémy Ménez et Milan Škriniar. À ce stade, aucun lien direct n’a toutefois été établi entre ces joueurs et les faits évoqués par l’enquête.

La police italienne poursuit son enquête, notamment via des écoutes téléphoniques des quatre personnes assignées à résidence. De son côté, le parquet de Milan va auditionner les jeunes femmes impliquées, considérées comme témoins clés dans cette affaire.