À LA UNE DU 22 AVR 2026
[18:07]PSG – FC Nantes : les compos sont tombées, il y a des surprises
[18:00]OM : Mason Greenwood épinglé par Daniel Riolo !
[17:40]PSG, LOSC : Hakimi, Giroud et deux ex-Parisiens cités dans une affaire de prostitution en Italie !
[17:20]RC Lens : coup dur pour les Sang et Or avant Brest
[17:00]FC Nantes : Laurent Guyot recale sèchement les Canaris et tacle Waldemar Kita
[16:40]PSG Mercato : Luis Campos négocie avec un crack de Premier League
[16:20]ASSE : le coup bas de Bafé Gomis à Loïc Perrin
[16:00]OM : Andoni Iraola a donné une première réponse à Marseille
[15:40]FC Nantes : avant Paris, un scandale a déjà plongé le club en Ligue 2 !
[15:20]Stade Rennais, Équipe de France : Esteban Lepaul envoyé à la Coupe du monde !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, LOSC : Hakimi, Giroud et deux ex-Parisiens cités dans une affaire de prostitution en Italie !

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 17:40
💬 Commenter
Achraf Hakimi (PSG)

Les premiers noms qui seraient impliqués dans l’affaire des escortes en Italie sont sortis. On retrouve notamment ceux d’Achraf Hakimi, Olivier Giroud, Jérémy Menez et Milan Skriniar.

Depuis quelques heures, une sale affaire éclabousse l’Italie. Selon plusieurs médias transalpins, dont l’agence de presse ANSA, environ 70 joueurs, dont certains de la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan, seraient impliqués dans un vaste scandale sexuel sur lequel s’est penché le parquet de Milan, qui a ouvert une enquête à l’encontre d’une société organisatrice de soirées pour des clients fortunés.

Hakimi et Giroud mentionnés dans ce scandale sexuel !

Ce mardi, la presse italienne a dévoilé les premiers noms de footballeurs cités dans le cadre de cette enquête. Parmi eux figurent notamment le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, et l’attaquant du LOSC, Olivier Giroud. Les noms de deux anciens joueurs du PSG apparaissent également dans le dossier : Jérémy Ménez et Milan Škriniar. À ce stade, aucun lien direct n’a toutefois été établi entre ces joueurs et les faits évoqués par l’enquête.

La police italienne poursuit son enquête, notamment via des écoutes téléphoniques des quatre personnes assignées à résidence. De son côté, le parquet de Milan va auditionner les jeunes femmes impliquées, considérées comme témoins clés dans cette affaire.

PSGLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, PSG