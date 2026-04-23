OM : le maire de Marseille dézingue totalement le nouveau logo

Dans un entretien pour BFM, Benoît Payan, le maire de Marseille, a totalement dézingué le nouveau logo de l’OM.

Le nouveau logo de l’OM continue de faire parler bien au-delà des tribunes du Vélodrome. Présenté officiellement début avril, ce nouvel écusson censé moderniser l’identité visuelle du club divise fortement les supporters… et même les élus locaux.

Parmi les réactions les plus commentées, celle du maire de Marseille, Benoît Payan, a particulièrement retenu l’attention.

Une réaction sans filtre du maire de Marseille

Interrogé sur ce nouveau logo de l’OM par BFM Marseille Provence, Benoît Payan n’a pas cherché à ménager ses mots :

« Il est horrible. Je pense que j’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Je pense que c’est une erreur. Je pense qu’il faut la réparer. Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous, en disant : en fait le logo de l’OM, c’est le logo de Volkswagen… Bon, voilà. Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent : on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout. Mais moi, il ne me plaît pas. »

Un logo qui divise fortement les supporters

Depuis sa présentation, le nouvel emblème de l’OM fait l’objet d’un débat intense. Pensé pour être plus moderne et adapté au numérique, il remplace celui utilisé depuis 2004 et s’inscrit dans une volonté de “nouvelle ère” pour le club phocéen.

Mais la réception est très contrastée : certains supporters critiquent un design jugé trop éloigné de l’histoire du club, tandis que d’autres saluent une évolution nécessaire après plus de 20 ans d’usage du précédent logo.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont parfois virulentes, allant de la simple déception à des critiques beaucoup plus radicales.

Une nouvelle polémique dans une saison agitée

Ce nouvel épisode s’ajoute à une période déjà mouvementée pour l’OM, où chaque changement — sportif, institutionnel ou marketing — suscite de fortes réactions.

Le maire de Marseille, habituellement très impliqué dans les sujets liés à l’OM, s’ajoute ainsi à la liste des voix qui alimentent le débat autour de cette refonte graphique.

Entre modernisation et identité du club

Au-delà de la polémique, ce changement pose une question récurrente dans le football moderne : comment faire évoluer l’image d’un club historique sans perdre son identité ?

Pour l’OM, club profondément ancré dans la culture populaire marseillaise, la transition graphique semble particulièrement sensible.