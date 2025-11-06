OM – Atalanta : le Maire de Marseille a pété un plomb !

Benoît Payan ne s’est pas gêné pour critiquer l’arbitrage hier soir…

L’OM a concédé ce mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match mais le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

« C’est un vol », a lâché Payan

Selon RMC Sport, Benoît Payan, le Maire de Marseille, s’est emporté dans les couloirs du Vélodrome après la rencontre, en criant : « Ce n’est pas une erreur, c’est un vol, c’est une honte en Champions League ! » Avant de dénoncer sur X une « erreur d’arbitrage » ayant « privé le sport de ses valeurs ».