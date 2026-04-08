OM : le nouveau logo du club officiellement dévoilé !

Même s’il a déjà fuité depuis plusieurs semaines, le tout nouveau logo de l’OM vient d’être dévoilé ce mercredi. Contrairement à l’ancien, l’étoile de la Ligue des Champions et la devise « droit au but » ont disparu, même s’il existe aussi une version avec ces éléments sacrés pour les supporters, qui ne sont pas vraiment convaincus par ce nouveau logo.
« Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire. Une structure géométrique claire qui apporte force et lisibilité, alors que le ‘M’ se déploie librement — rappelant la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu qui brûle au cœur de Marseille. Structuré mais vivant. Historique mais audacieux. Ancré dans la ville et porté par ses habitants. Plus qu’une refonte, l’emblème incarne Marseille dans tout ce qu’elle a de plus marseillaise — instable, passionnée et toujours en mouvement », a expliqué le club phocéen sur son site internet.
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞.
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲.
𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥. 💙 pic.twitter.com/d3o9mmshWY— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026OM Ligue 1 · 2025/26⚽ Buteur : Nwaneri3.04 ▲= 30.40€ pour 10€🔥 Plus de 2.5 buts1.65 ▲= 16.50€ pour 10€J'en profite →
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€