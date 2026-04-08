OM : le nouveau logo du club officiellement dévoilé !

Même s’il a déjà fuité depuis plusieurs semaines, le tout nouveau logo de l’OM vient d’être dévoilé ce mercredi. Contrairement à l’ancien, l’étoile de la Ligue des Champions et la devise « droit au but » ont disparu, même s’il existe aussi une version avec ces éléments sacrés pour les supporters, qui ne sont pas vraiment convaincus par ce nouveau logo.

« Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire. Une structure géométrique claire qui apporte force et lisibilité, alors que le ‘M’ se déploie librement — rappelant la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu qui brûle au cœur de Marseille. Structuré mais vivant. Historique mais audacieux. Ancré dans la ville et porté par ses habitants. Plus qu’une refonte, l’emblème incarne Marseille dans tout ce qu’elle a de plus marseillaise — instable, passionnée et toujours en mouvement », a expliqué le club phocéen sur son site internet.