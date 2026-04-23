Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Achraf Hakimi (27 ans) joue les entremetteurs pour faire avancer le recrutement estival du PSG au prochain mercato.

Le PSG prépare déjà son mercato estival… et certaines manœuvres se jouent loin des projecteurs. Selon Africafoot, Achraf Hakimi aurait pris une place centrale dans un dossier qui pourrait bien animer l’été parisien.

Le latéral parisien aurait en effet influencé un choix stratégique dans la carrière de Abdessamad Ezzalzouli, plus connu sous le nom d’Abde. L’ailier marocain, passé par le FC Barcelone, a récemment changé de représentant dans une optique claire : relancer sa trajectoire.

Hakimi a fait changer Abde d’agent

Un changement loin d’être anodin. D’après les éléments révélés, cette décision aurait été fortement encouragée par Hakimi lui-même, proche de l’agent espagnol Alejandro Camaño. Désormais représenté par la structure Footfeel ISM, Ezzalzouli s’ouvre potentiellement de nouvelles portes sur le marché européen.

Un mouvement stratégique, dans un contexte sportif délicat. Du côté du Betis, la saison de l’ailier a été irrégulière, entre temps de jeu fluctuant et performances inconstantes. Résultat : le joueur souhaite retrouver un rôle plus important dans un projet stable.

Un coup à 25 M€ cet été ?

Le Betis, de son côté, ne ferme pas la porte à un départ. Mais il faudra mettre le prix. Le club andalou aurait fixé un montant autour de 25 millions d’euros pour envisager un transfert. Une somme accessible pour plusieurs clubs, notamment en Premier League, où le profil du joueur est déjà suivi. Le PSG fait partie des clubs intéressés par le profil d’Ezzalzouli.

Un intérêt renforcé par la proximité entre Hakimi et le joueur, tous deux internationaux marocains, mais aussi par cette nouvelle connexion avec leur agent commun. Reste désormais à savoir si ce rapprochement débouchera sur une offre concrète. Mais une chose est sûre, bro : quand Hakimi s’implique dans un dossier, ce n’est jamais totalement anodin… et le PSG pourrait bien en profiter.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League