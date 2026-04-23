À LA UNE DU 23 AVR 2026
[16:40]FC Nantes Mercato : deux départs déjà actés en cas de descente en Ligue 2
[16:20]RC Lens Mercato : la première recrue estivale est déjà connue !
[16:00]ASSE Mercato : Aouchiche vide son sac sur son passage raté chez les Verts 
[15:40]OM : l’IA désigne le futur entraîneur de Marseille
[15:20]FC Nantes Mercato : Nicolas Pallois de retour chez les Canaris ?
[15:00]PSG Mercato : Hakimi rapproche un ex du FC Barcelone de Paris 
[14:40]OM : Roberto De Zerbi rapproche Andoni Iraola de Marseille ! 
[14:20]ASSE : Pierre Ekwah dérape encore en Angleterre ! 
[14:00]FC Nantes : avant le derby, le Stade Rennais inflige un premier camouflet aux Canaris
[13:40]FC Barcelone : le Real Madrid vient donner le coup de grâce à Yamal au Mercato !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Hakimi rapproche un ex du FC Barcelone de Paris 

Par Bastien Aubert - 23 Avr 2026, 15:00
💬 Commenter
Achraf Hakimi (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Achraf Hakimi (27 ans) joue les entremetteurs pour faire avancer le recrutement estival du PSG au prochain mercato.

Le PSG prépare déjà son mercato estival… et certaines manœuvres se jouent loin des projecteurs. Selon Africafoot, Achraf Hakimi aurait pris une place centrale dans un dossier qui pourrait bien animer l’été parisien.

Le latéral parisien aurait en effet influencé un choix stratégique dans la carrière de Abdessamad Ezzalzouli, plus connu sous le nom d’Abde. L’ailier marocain, passé par le FC Barcelone, a récemment changé de représentant dans une optique claire : relancer sa trajectoire.

Hakimi a fait changer Abde d’agent 

Un changement loin d’être anodin. D’après les éléments révélés, cette décision aurait été fortement encouragée par Hakimi lui-même, proche de l’agent espagnol Alejandro Camaño. Désormais représenté par la structure Footfeel ISM, Ezzalzouli s’ouvre potentiellement de nouvelles portes sur le marché européen.

Un mouvement stratégique, dans un contexte sportif délicat. Du côté du Betis, la saison de l’ailier a été irrégulière, entre temps de jeu fluctuant et performances inconstantes. Résultat : le joueur souhaite retrouver un rôle plus important dans un projet stable.

Un coup à 25 M€ cet été ?

Le Betis, de son côté, ne ferme pas la porte à un départ. Mais il faudra mettre le prix. Le club andalou aurait fixé un montant autour de 25 millions d’euros pour envisager un transfert. Une somme accessible pour plusieurs clubs, notamment en Premier League, où le profil du joueur est déjà suivi. Le PSG fait partie des clubs intéressés par le profil d’Ezzalzouli.

Un intérêt renforcé par la proximité entre Hakimi et le joueur, tous deux internationaux marocains, mais aussi par cette nouvelle connexion avec leur agent commun. Reste désormais à savoir si ce rapprochement débouchera sur une offre concrète. Mais une chose est sûre, bro : quand Hakimi s’implique dans un dossier, ce n’est jamais totalement anodin… et le PSG pourrait bien en profiter.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG