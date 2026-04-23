La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans le plus grand des secrets, les dirigeants du PSG auraient enfin bouclé quatre prolongations majeures. L’annonce en sera faite lors de la dernière journée de la saison.

Le PSG avance discrètement mais efficacement sur son futur. Alors que la fin de saison approche, le club de la capitale aurait déjà verrouillé plusieurs dossiers majeurs, en attendant une communication officielle soigneusement orchestrée.

4 prolongations déjà actées au PSG !

Selon les informations de PSG Inside Actus, quatre prolongations seraient déjà bouclées en interne. Des accords trouvés, signés ou finalisés, mais pas encore rendus publics. Parmi les joueurs concernés, on retrouverait Lucas Beraldo, Fabián Ruiz et João Neves. Des éléments considérés comme essentiels dans la rotation et le projet du PSG. À ces dossiers joueurs s’ajouterait également celui de l’entraîneur Luis Enrique, dont la prolongation jusqu’en 2030 serait également actée en interne.

Une opération globale, pensée dans la durée. Initialement, le PSG avait envisagé une annonce plus précoce, notamment autour du mois de février, comme cela avait pu être le cas la saison passée. Mais plusieurs négociations ont pris du retard, retardant la communication officielle. Résultat : le PSG envisagerait désormais une mise en scène plus spectaculaire.

Une annonce groupée orchestrée pour la fin de saison ?

L’idée serait de regrouper toutes ces annonces lors de la dernière journée de Ligue 1 au Parc des Princes, dans une célébration collective avec le public parisien. Une opération déjà utilisée par le passé, et qui permettrait de marquer la fin de saison sur une note forte. Mais en interne, cette option reste encore à valider définitivement.

Car tant que rien n’est officialisé publiquement, la prudence reste de mise. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le PSG continue de structurer son projet sur le long terme, en sécurisant ses cadres et en préparant la continuité sportive. Et comme souvent à Paris, les grandes annonces ne sont jamais loin d’un peu de mise en scène bien calculée…

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League