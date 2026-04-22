Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Devant le prix exorbitant demandé pour ce phénomène du mercato, le FC Barcelone a laissé le champ libre au PSG.

Le dossier s’accélère. Ciblé par plusieurs grands clubs européens, Yan Diomande ne devrait finalement pas rejoindre le FC Barcelone. Selon Sport, le club catalan a décidé de se retirer des discussions en raison des exigences jugées trop élevées du RB Leipzig.

Le club allemand réclame en effet plus de 100 millions d’euros pour son ailier ivoirien, un montant que les dirigeants blaugrana estiment incompatible avec leur politique actuelle. Une position ferme, qui met fin à un intérêt pourtant réel pour renforcer le couloir gauche.

Le Barça se retire, Leipzig reste inflexible

Face à la fermeté de Leipzig, Barcelone a préféré stopper les négociations. Le club allemand, lui, ne compte pas bouger. Bien au contraire : il envisagerait même de prolonger le contrat de Diomande pour sécuriser encore davantage sa position sur le marché. Une stratégie classique pour maximiser la valeur d’un joueur en pleine explosion. Car sportivement, le profil attire.

Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier de 21 ans confirme saison après saison son potentiel énorme. Sous contrat jusqu’en 2030, il est déjà évalué à 75 millions d’euros par Transfermarkt, mais sa valeur réelle pourrait dépasser largement ce montant.

Le PSG en embuscade

Dans ce contexte, le PSG apparaît comme le grand gagnant de ce retrait. Déjà attentif au marché des jeunes talents offensifs, le club parisien suit de près l’évolution du dossier. Le retrait du Barça change clairement la dynamique de la concurrence et pourrait offrir au PSG une fenêtre d’opportunité stratégique. Paris, en quête de profils explosifs sur les ailes, voit en Diomande un joueur capable d’apporter vitesse, percussion et projection immédiate dans le projet offensif.

Malgré cette évolution, rien n’est encore acté. Le RB Leipzig reste en position de force et ne semble pas pressé de vendre. La présence d’autres clubs intéressés pourrait également relancer la concurrence dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre : avec le retrait du Barça, le PSG vient de gagner un avantage majeur dans ce dossier à plus de 100 millions d’euros. Le Barça a ouvert la porte en se retirant. Reste maintenant à savoir si Paris aura la volonté — et les moyens — de s’y engouffrer.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League