Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2), le FC Barcelone quitte la scène européenne avec des regrets sportifs, mais une satisfaction financière majeure.

Le FC Barcelone a vu son aventure européenne s’arrêter plus tôt que prévu mardi à Madrid. Mais au-delà de la déception sportive, le parcours européen reste particulièrement lucratif pour le club catalan. Dès la participation à la compétition, le club a assuré une base de 18,6 millions d’euros. À cela s’ajoutent 11,2 millions liés aux performances réalisées lors de la phase de ligue, où les résultats ont été globalement solides.

Plus de 60 M€ encaissés grâce à la Ligue des Champions

Chaque match a également pesé dans la balance financière. Le Barça a ainsi enregistré cinq victoires, chacune récompensée à hauteur de 2,1 millions d’euros, ainsi qu’un match nul valorisé à 700 000 euros. Une dynamique positive qui a permis d’alimenter progressivement les revenus européens.

La qualification pour les huitièmes de finale a ensuite rapporté 11 millions d’euros supplémentaires, tandis que le classement en phase de ligue a généré 8,8 millions d’euros additionnels. Au total, le club catalan atteint environ 64,5 millions d’euros de revenus issus de la campagne européenne.

Un jackpot qui change la donne pour le mercato

Malgré la frustration sportive, cette somme représente une bouffée d’oxygène pour les dirigeants du FC Barcelone. Dans un contexte économique encore fragile, ces revenus pourraient jouer un rôle déterminant dans la stratégie estivale du club.

Le Barça, engagé dans un projet de reconstruction sportive autour de jeunes cadres comme Pedri ou Lamine Yamal, doit composer avec des contraintes financières importantes. Chaque rentrée d’argent devient donc stratégique pour renforcer l’effectif sans déséquilibrer les comptes.

Une marge de manœuvre encore limitée

Si les 64,5 millions d’euros représentent une somme significative, elle ne règle pas tous les défis du mercato barcelonais. Le club doit toujours jongler avec les règles financières strictes et optimiser chaque investissement. Cela signifie que les futures recrues devront être choisies avec précision, en privilégiant des profils compatibles avec le projet sportif et les contraintes budgétaires.

Une fin de parcours, mais un point de départ pour l’été Cette campagne européenne du Barça laisse donc un goût amer sur le plan sportif, mais ouvre une fenêtre intéressante sur le plan économique. Dans un été qui s’annonce crucial, ces revenus pourraient bien servir de base à une nouvelle phase de reconstruction. Au final, le FC Barcelone sort de la compétition avec des regrets… mais aussi avec une enveloppe qui pourrait peser lourd dans les prochains mouvements du mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League