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FC Barcelone, PSG : nouveau défi pour Lionel Messi, il va marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo ! (officiel)

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 18:00
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C’est une annonce qui secoue le monde du football. Lionel Messi, légende du FC Barcelone et ancien joueur du Paris Saint-Germain, vient de franchir un cap inédit dans sa carrière.

L’Argentin est officiellement devenu propriétaire de l’UE Cornellà, club catalan évoluant en cinquième division espagnole.

Une décision forte, qui marque un tournant dans la trajectoire de l’octuple Ballon d’Or.

Un projet symbolique… et stratégique

Dans un communiqué officiel, l’UE Cornellà a confirmé la nouvelle :

« Leo Messi a officialisé l’acquisition du club, devenant ainsi le nouveau propriétaire de cette institution du Baix Llobregat. »

Un projet loin d’être anodin. Ce club catalan est reconnu pour sa formation, ayant vu passer plusieurs joueurs de haut niveau comme David Raya, Jordi Alba ou encore Keita Baldé.

Un choix qui confirme l’intérêt de Messi pour le développement des jeunes talents.

Un retour aux racines barcelonaises

Ce rachat s’inscrit aussi dans une logique émotionnelle. Le communiqué insiste sur les liens forts entre Lionel Messi et la Catalogne.

Après son passage mythique au FC Barcelone, l’Argentin renforce son ancrage local avec ce projet.

Une manière de prolonger son héritage dans une région qui a marqué toute sa carrière.

Une nouvelle tendance chez les stars du football

Avec cette décision, Lionel Messi rejoint une tendance de plus en plus répandue chez les grandes stars du football.

Récemment, Cristiano Ronaldo a lui aussi investi dans un club espagnol, en prenant des parts d’UD Almería.

Les légendes du football deviennent désormais acteurs du jeu… en dehors du terrain.

Messi entrepreneur : un projet ambitieux ?

Reste désormais à savoir quelles seront les ambitions de Lionel Messi avec l’UE Cornellà.

Plusieurs pistes se dessinent :

  • développement du centre de formation
  • montée progressive dans les divisions
  • valorisation des jeunes talents

Un projet qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur.

Messi ouvre un nouveau chapitre

Avec ce rachat, Lionel Messi confirme qu’il prépare déjà l’après-carrière.

Après avoir marqué l’histoire du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, il s’attaque désormais à un nouveau défi… en coulisses.

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