OM : Greenwood dézingué par Medina, des grosses révélations éclatent

Des nouvelles révélations ont éclaté concernant l’attitude de Mason Greenwood, pointé du doigt malgré d’énormes statistiques.

Le cas Mason Greenwood continue de faire parler à l’OM. Invité sur RMC, Younès Belhanda a livré un témoignage relayant des échos internes concernant le comportement de l’attaquant anglais à l’entraînement.

Sans remettre en cause son rendement sportif, l’ancien international marocain pointe une attitude jugée problématique au quotidien, susceptible d’interroger en interne sur son implication et son rôle dans le vestiaire marseillais.

Belhanda évoque des retours internes sur Greenwood

En effet, Younès Belhanda affirme avoir entendu plusieurs retours sur l’attitude de Mason Greenwood lors des séances d’entraînement.

Selon lui, le joueur donnerait parfois le sentiment de faire ce qu’il souhaite, ce qui soulèverait des interrogations sur son cadre et son comportement collectif.

Une déclaration forte sur l’ambiance et les “passe-droits”

L’ancien milieu offensif va plus loin en évoquant un possible impact sur l’ambiance du groupe, tout en soulignant que les performances du joueur restent indéniables.

« Greenwood ? Lui, à ce qu’il paraît, à l’entraînement, ce n’est pas ça. J’ai eu des échos, à l’entraînement… Il fait ce qu’il veut. Il a fait gagner un certain nombre de matchs ? Oui, mais s’il te met une mauvaise ambiance, qu’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entraînement, ce n’est pas le bon exemple. Surtout pour un leader technique, un leader offensif. Il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors. »

Greenwood cible de Medina ?

Des révélations qui vont dans le sens de la sortie de Facundo Medina sur RMC, qui n’a pas épargné certains de ses coéquipiers : « Évidemment qu’en ce moment on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n’est pas bête, on n‘est pas stupide, on est humain, on a des sentiments. Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là on parle de joueurs – et je vais m’inclure dedans! – qui ont beaucoup d’expérience. Certains jouent en sélection, sont champion du monde, champion d’Europe, chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Et qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste qui ne s’est pas battu qui n’a pas réclamé un carton jaune… ».

Il est peut-être question de Greenwood ici, et ce même si l’attaquant anglais reste l’un des éléments les plus décisifs de l’effectif, capable de faire basculer des matchs à lui seul grâce à ses qualités offensives. La preuve, il totalise 25 buts et 10 passes dé cette saison.

La question du leadership au cœur des débats

Au-delà du cas individuel, cette prise de parole relance un débat récurrent à l’OM : celui de l’exemplarité des cadres offensifs.

Pour Belhanda, un joueur de ce statut doit incarner une rigueur irréprochable, tant sur le terrain qu’en dehors, afin de tirer le collectif vers le haut.

Sans confirmer ni infirmer ces échos, ces révélations ajoutent un nouvel épisode aux discussions autour de l’équilibre du vestiaire olympien et du rôle exact de Mason Greenwood dans le projet de jeu…