OM : Mason Greenwood épinglé par Daniel Riolo !

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, a allumé Mason Greenwood pour son comportement à Marseille en cette fin de saison.

L’aventure semble toucher à sa fin entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille. Recruté à l’été 2024 par le club phocéen en provenance de Manchester United, l’ailier droit anglais devrait quitter la Canebière lors du prochain mercato estival.

Daniel Riolo démonte Mason Greenwood

Ce mardi, dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’en est vivement pris au numéro 10 de l’OM. Le journaliste a notamment pointé du doigt le manque d’implication de Mason Greenwood en cette fin de saison, rappelant que le club olympien avait pris un risque en allant le chercher il y a deux ans malgré ses lourds antécédents extra-sportifs.

« Mason Greenwood est un mec à qui le football français a fait une fleur monumentale. Ce gars-là est chassé d’Angleterre. Pendant un mois, quand il vient, il faut sans arrêt se cogner le préambule : « Mason Greenwood avec ce qu’il a fait… » au bout d’un moment on a arrêté de le dire, parce que c’était gênant, ça m’a toujours gêné de le voir sur un terrain avec son passé. Mehdi Benatia et Pablo Longoria l’ont pris en essayant de lui racheter une dignité et l’ont fait jouer, a été placé dans le rôle du sauveur de l’OM. Qu’est-ce qu’il fait depuis des semaines à part trahir le club ? Sa carrière était morte. Il est en rupture avec le directeur sportif et l’entraîneur », a regretté Daniel Riolo.