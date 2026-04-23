RC Lens : le groupe de Sage pour affronter le Stade Brestois

Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Brestois.
Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage a sélectionné le même groupe que lors des deux dernières rencontres face à Toulouse. Ce qui signifie que seuls Gurtner, Gradit et Antonio manquent à l’appel, tandis que les jeunes Celik, Sylla et Bermont jouent avec le groupe Élite face à Paris 13 Atletico pour un match de développement.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #SB29RCL 🟢⚫— Racing Club de Lens (@RCLens) April 23, 2026
Voici les 2️⃣1️⃣ Sang et Or convoqués par le coach Pierre Sage pour le déplacement sur la pelouse du @SB29, ce vendredi (20h45).
📋 Sélection identique aux deux derniers matchs. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/lFvNcdBHwA