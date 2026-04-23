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FRANCE

RC Lens : le groupe de Sage pour affronter le Stade Brestois

Par William Tertrin - 23 Avr 2026, 17:10
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Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Brestois.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage a sélectionné le même groupe que lors des deux dernières rencontres face à Toulouse. Ce qui signifie que seuls Gurtner, Gradit et Antonio manquent à l’appel, tandis que les jeunes Celik, Sylla et Bermont jouent avec le groupe Élite face à Paris 13 Atletico pour un match de développement.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.

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