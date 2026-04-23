RC Lens : déjà des mauvais présages avant la finale contre Nice, mais…

À moins d’un mois de la grande finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice, les motifs d’espoir pour le Gym sont présents malgré leur saison galère en Ligue 1.

Le RC Lens s’apprête à disputer l’une des finales les plus attendues de son histoire récente en Coupe de France face à l’OGC Nice le 22 mai prochain. Sur le papier, la dynamique niçoise, 15e de Ligue 1 et en lutte pour le maintien, pourrait laisser penser à une opportunité idéale pour les Sang et Or. Mais l’histoire de la Coupe rappelle que ce type de logique est souvent trompeur.

Nice, une équipe imprévisible en Coupe de France

En effet, comme le rappelle Lensois.com, l’OGC Nice reste un club à part dans l’histoire de la compétition. Triple vainqueur de la Coupe de France (1952, 1954, 1997), le Gym a souvent construit ses plus grandes réussites dans des contextes paradoxaux.

Le cas le plus marquant remonte à 1997, saison devenue emblématique : Nice remporte la Coupe de France face à Guingamp (1-1, 4-3 tab) au Parc des Princes alors même que le club termine dernier de Division 1 et est relégué en deuxième division

Cette situation rare illustre parfaitement une réalité : en Coupe de France, le classement en championnat ne garantit rien. Nice a même poursuivi son aventure européenne la saison suivante en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, tout en évoluant en D2. Cette saison, Nice est dans une situation très délicate au classement, avec même la possibilité de disputer la finale de CDF entre d’éventuels barrages. Mais l’espoir de soulever la Coupe, lui, reste intact.

Le RC Lens face à une anomalie historique

Pour Lens, cette finale s’inscrit dans une trajectoire particulière. Le club nordiste reste en quête d’un premier sacre en Coupe de France et aborde ce rendez-vous avec ambition. Mais le passé rappelle une donnée importante : Lens a déjà connu une confrontation marquante avec Nice dans cette compétition… et elle remonte à loin.

En 1954, lors d’un 32e de finale, le RC Lens subit une lourde défaite 5-0 face à Nice, comme le note Laurent Mazure. Un match historique qui rappelle que l’écart de niveau supposé peut parfois se transformer en désillusion.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois dans l’histoire de la Coupe de France, ce qui rend cette finale encore plus singulière pour les statistiques.

Des stats qui ne veulent rien dire finalement ?

Sur le plan sportif, Lens apparaît plus stable que son adversaire. Mais depuis plusieurs années, on ne peut pas dire que le Racing soit à son aise contre le Gym : 2 victoires, 2 nuls et 8 défaites pour le RCL depuis 2015, soit une dynamique aussi fragile que face au LOSC, toujours rappelé par Laurent Mazure.

Enfin, on pourrait parler des heures de statistiques, mais en attendant, on se rappelle que Kjetil Haug, gardien numéro 2 du TFC, n’avait jamais perdu la moindre rencontre de Coupe de France. De plus, Lens n’avait jamais remporté aucun match dans cette compétition contre Toulouse… jusqu’à mardi.