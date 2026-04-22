RC Lens – Toulouse : Sage pense déjà à la finale de Coupe de France et encense Thauvin

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la qualification du RC Lens en finale de la Coupe de France après son carton contre le Toulouse FC (4-1), le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Quel sentiment ?

Le seul sentiment que j’ai ce soir, c’est que j’ai envie de gagner la finale, c’est le seul. Je vous avoue que le fait que ça ait tardé un peu, que le public nous a empêché de faire notre tour d’honneur, m’a fait redescendre un peu en joie et j’ai tout de suite pensé au match suivant, qui est le plus important pour valider ce parcours et bien préparer le cadeau d’anniversaire que ce club mérite.

Gestion différente

On n’a pas très bien débuté le match, on a perdu beaucoup de ballons, on a fait des erreurs techniques inhabituelles. Malgré tout, on marque les premiers et on enfonce le clou tout de suite derrière en récupérant un deuxième ballon, donc c’est très bien. Ce qui me semble important de relever aussi, c’est qu’à partir du moment où on a fait l’erreur pour qu’ils reviennent à 2-1 et qu’on les remette dans le match, on est resté dans nos intentions et on s’est remis à jouer. Du coup, le côté psychologique qui aurait pu basculer a été plutôt bien maîtrisé par les joueurs sur le terrain. En soi, c’est une satisfaction. Et le fait de mener 3-1 à la mi-temps, j’ai demandé aux joueurs de gérer deux aspects : protéger ce qu’on avait réussi à construire sur la première mi-temps, tout en le valorisant, et aller chercher un 4e but.

Mon émotion ?

L’impatience de jouer la finale, c’est la seule. Honnêtement, je ne veux pas casser l’ambiance, mais je vous avoue que je suis déjà tourné vers la finale, parce que pour moi, se qualifier en finale sans gagner la coupe, ce n’est pas amener la récompense que les gens méritent. Donc c’est bien, le parcours est bien, mais encore une fois, j’ai envie d’aller au bout des choses. Je pense que tout le monde le mérite ici.

Thauvin n’a pas failli à son rôle

Pas du tout, et il a même été exemplaire sur les tâches défensives. Il a fait deux ou trois retours défensifs en taclant et, comme on se le dit souvent, quand ce joueur-là fait des choses, il est vu par les autres et il y a une bonne contagion qui s’opère suite à cela.

Deux finales en trois participations pour vous, c’est quoi le secret ?

J’ai aussi le secret pour se faire éliminer par une N3, donc je vous avoue que la recette ne marche pas tout le temps. Mais le secret, c’est tout simplement d’avoir un effectif qui est très tourné vers cet objectif-là et qui bouge en fonction des tours et du calendrier des matchs à assumer. Et on a eu la chance que lorsqu’on a fait tourner un peu l’équipe, l’équipe est restée performante. C’est intéressant pour la coupe parce qu’au final, c’est un parcours très court, mais qui valorise l’ensemble des joueurs de l’effectif.

Quelle valeur a cette coupe pour vous ?

Un titre que seulement deux personnes dans l’effectif ont, donc vous imaginez bien que c’est une denrée rare. Et je pense que ça viendrait valider la belle saison qu’on est en train de vivre tous ensemble.

Le retour de Baidoo

Je vous avoue, tout à l’heure, quand j’étais sur le parvis pour l’émission du club et que j’ai annoncé que Samson Baidoo serait titulaire, j’ai eu l’impression qu’on venait de marquer un but tellement les gens étaient heureux, et ils ont fêté ça comme un but. Et au travers de la force qu’il renvoie au public, la force qu’il renvoie à ses partenaires, on voit bien l’importance qu’il a dans notre équipe et il l’a confirmé ce soir, au-delà de la petite erreur qui a été commise. L’erreur ? Je l’attribue au jeu et aux initiatives. Certains coachs demandent de dégager loin et fort ou en touche, nous on a des intentions de jeu, mais de temps en temps malheureusement il y a des conséquences négatives à ça. S’il se sentait bien après le match ? Je pense qu’il était fatigué, mais on verra demain.

L’équipe a-t-elle atteint son apogée offensive ?

Non, parce qu’on loupe des occasions encore et il y a des situations qu’on construit mal. Mais dans tous les cas, il y a des intentions de jeu qui restent. Je pense que vous repérez des choses lorsque vous observez nos matchs, et c’est normal je dirais au bout de dix mois de travail avec les mêmes joueurs. Mais l’important, ce sera d’être capable de replacer ça dans chacun de nos matchs pour que, effectivement, le travail précédent soit enfin efficace dans la durée et nous récompense, que ce soit en championnat et en Coupe de France.

Vous pouvez dire que vous êtes l’hommes qui a fait renaître Lens de ses cendres ?

Je n’ai pas cette prétention-là, parce qu’avant que le public s’éteigne ici, il va falloir des choses très, très graves j’imagine. Et honnêtement, ils nous ont bien montré qu’ils voulaient aller au Stade de France, et on n’avait pas le choix, ils nous ont amené dans une impasse, et tant mieux pour nous.

Strasbourg ou Nice en finale ?

Peu importe, nous on sait qu’on y sera.