France – Irlande du Nord : la compo des Bleus est connue

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte l’Irlande du Nord en match amical.
Ce lundi soir, l’équipe de France affronte l’Irlande du Nord pour la dernière répétition générale avant la Coupe du Monde. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Didier Deschamps, qui vit son dernier match sur le sol français en tant que sélectionneur des Bleus. Coup d’envoi à 21h10 au stade Pierre-Mauroy.
La compo des Bleus
Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé (cap).
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
🚨🚨 OFFICIEL ! LE QUATUOR OFFENSIF DES BLEUS CE SOIR 👇 :— Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2026
▫️ Kylian MBAPPÉ 🇫🇷
▫️ Désiré DOUÉ 🇫🇷
▫️ Michael OLISE 🇫🇷
▫️ Ousmane Dembélé 🇫🇷
C’est donc cette attaque qui devrait démarrer la Coupe du monde ! pic.twitter.com/oSXAHmshFo