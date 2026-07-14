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France – Espagne : grosse surprise de dernière minute dans le onze de Deschamps !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 16:14
Bradley Barcola et Désiré Doué lors de France - Suède

C’est Bradley Barcola, et non Désiré Doué, qui devrait être titulaire sur l’aile gauche de l’attaque des Bleus contre l’Espagne.

L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi (21h) en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Alors que Désiré Doué était pressenti pour débuter sur l’aile gauche à l’occasion de ce choc, c’est finalement Bradley Barcola qui devrait être titularisé par Didier Deschamps. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste de Canal+, Bertrand Latour, présent aux États-Unis pour couvrir ce Mondial.

La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

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