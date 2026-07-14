France – Espagne : grosse surprise de dernière minute dans le onze de Deschamps !

C’est Bradley Barcola, et non Désiré Doué, qui devrait être titulaire sur l’aile gauche de l’attaque des Bleus contre l’Espagne.

L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi (21h) en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Alors que Désiré Doué était pressenti pour débuter sur l’aile gauche à l’occasion de ce choc, c’est finalement Bradley Barcola qui devrait être titularisé par Didier Deschamps. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste de Canal+, Bertrand Latour, présent aux États-Unis pour couvrir ce Mondial.

La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.