Stade Rennais Mercato : Rennes au duel avec le gratin européen pour une belle surprise du Mondial ?

Le Stade Rennais surveillerait Mbekezeli Mbokazi, défenseur central de 20 ans. Mais le club breton devra composer avec une concurrence particulièrement relevée sur ce dossier.

Le Stade Rennais continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur défensif. Selon les informations du journaliste spécialisé Ekrem Konur, le club breton fait partie des dix formations européennes intéressées par Mbekezeli Mbokazi, jeune défenseur central sud-africain dont la cote ne cesse de grimper.

Âgé de seulement 20 ans, Mbokazi s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses performances avec l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026. Solide, rapide et à l’aise dans la relance, le défenseur a confirmé son potentiel sous les couleurs du Chicago Fire, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2029.

Rennes face à une énorme concurrence

Le Stade Rennais n’est toutefois pas seul sur le dossier. D’après Ekrem Konur, pas moins de neuf autres clubs européens suivent également l’international sud-africain : le Real Betis, le Club Bruges, Anderlecht, l’Ajax Amsterdam, Utrecht, Sassuolo, l’Eintracht Francfort, Bournemouth et Nottingham Forest.

Cette forte concurrence pourrait rapidement faire grimper la valeur du joueur et compliquer les négociations pour les dirigeants rennais, qui cherchent toujours à renforcer leur arrière-garde durant ce mercato estival.

Une arrivée en cas de départ ?

Avec le recrutement de Gonçalo Oliveira déjà acté, Rennes n’en a visiblement pas fini dans ce secteur, peut-être en cas de départ. Mbokazi coche plusieurs cases : international précoce, déjà exposé au très haut niveau et doté d’une importante marge de progression.

Reste désormais à savoir si l’intérêt rennais se transformera en offensive concrète. Pour l’heure, aucune offre n’a été évoquée, mais le nom du défenseur sud-africain figurerait bien sur les tablettes du SRFC, dans un dossier qui s’annonce particulièrement disputé.