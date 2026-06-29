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FRANCE

RC Lens Mercato : Leca a flashé sur un grand déçu de la Coupe du Monde pour remplacer Malang Sarr

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 23:00
Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud)

Malang Sarr (27 ans) en fin de contrat et sur le départ au mercato estival, le RC Lens a ciblé son potentiel remplaçant à la Coupe du Monde 2026. 

Le RC Lens continue d’explorer le marché des transferts avant la reprise. Alors que l’avenir de Malang Sarr s’écrit de plus en plus loin de l’Artois, les dirigeants lensois multiplient les pistes afin de renforcer leur défense centrale.

Le RC Lens sur Mbokazi ?

Selon Homme du Match, la cellule de recrutement pilotée par Jean-Louis Leca suit avec beaucoup d’attention Mbekezeli Mbokazi. Le défenseur central sud-africain, âgé de 20 ans, figure parmi les profils les plus appréciés en interne. Arrivé au Chicago Fire en janvier 2026, le gaucher s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable en Major League Soccer. Une adaptation express qui n’a pas échappé aux recruteurs lensois.

Sous contrat jusqu’en décembre 2029, Mbokazi est aujourd’hui valorisé à environ 3,5 millions d’euros. Son profil de défenseur axial gaucher, rare sur le marché, constitue un atout majeur pour les Sang et Or. Cette saison, il a déjà disputé douze rencontres de MLS, auxquelles s’ajoutent deux apparitions en US Open Cup. Des performances régulières qui confirment sa progression. Sa cote a également grimpé grâce à la Coupe du monde 2026. 

Chicago Fire dur en affaires 

Titulaire lors des trois matches de poules face au Mexique, à la Tchéquie et à la Corée du Sud, il a également disputé le seizième de finale perdu contre le Canada. Si l’aventure mondiale des Bafana Bafana s’est arrêtée prématurément, le jeune défenseur est ressorti grandi de cette compétition, confirmant son potentiel sur la scène internationale avec déjà quatorze sélections. 

Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple. Chicago Fire n’entend pas se séparer facilement de son jeune international et dispose même d’une option pour prolonger son contrat au-delà de 2029. Le RC Lens devra donc se montrer convaincant s’il souhaite attirer celui qui apparaît comme l’un des défenseurs africains les plus prometteurs de sa génération. Un pari sur l’avenir qui pourrait parfaitement s’inscrire dans la stratégie artésienne.

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