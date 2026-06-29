La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Mason Greenwood (24 ans) a de grandes chances de quitter l’OM au mercato, il existe un scénario qui pourrait le voir rester à Marseille cet été.

Le dossier Mason Greenwood est loin d’être bouclé à l’OM. Si l’attaquant anglais figure parmi les joueurs les plus convoités de l’effectif marseillais, son départ n’apparaît plus aussi inéluctable qu’il y a encore quelques semaines. L’OM espère récupérer près de 50 millions d’euros en cas de transfert.

« Si l’OM vend plusieurs joueurs d’ici la fin de la Coupe du monde… »

Une somme importante qui permettrait au club de poursuivre son rééquilibrage financier tout en disposant de moyens supplémentaires pour renforcer l’effectif. Mais ce montant pourrait refroidir plusieurs prétendants. C’est en tout cas l’analyse de Karim Attab, journaliste de Maritima, qui estime que les offres espérées ne devraient pas arriver immédiatement : « Je pense en effet qu’il n’y aura pas (ou peu) d’offres à ce prix (50 M€) aujourd’hui. Après la Coupe du monde, ça peut bouger très vite et monter assez haut. »

Notre confrère chevronné évoque également un scénario qui pourrait totalement rebattre les cartes pour l’avenir de l’international anglais : « Après, si l’OM vend plusieurs joueurs d’ici la fin de la Coupe du monde, pour moi ça ne serait pas fou de garder Greenwood. » Cette hypothèse prend tout son sens dans le contexte actuel. Si Marseille parvient à générer des liquidités grâce à d’autres transferts, la nécessité de céder Greenwood pourrait fortement diminuer.

Les enchères vont-elles vraiment monter pour Greenwood ?

L’OM conserverait alors son principal atout offensif tout en assainissant progressivement ses finances. La Coupe du monde pourrait également jouer un rôle majeur. Comme chaque grande compétition internationale, elle est susceptible de modifier les priorités des clubs et de faire évoluer les prix sur le marché. Plusieurs formations pourraient attendre la fin du tournoi avant de passer à l’offensive, tandis que d’autres concentreront leurs investissements sur des joueurs révélés pendant la compétition.

Pour l’OM, la patience pourrait donc être récompensée. Soit une offre à la hauteur des attentes arrivera après le Mondial, soit le club pourrait choisir de conserver Greenwood si sa situation financière s’améliore grâce à d’autres ventes. À ce stade, aucune décision définitive n’est prise. Une chose est sûre : le feuilleton Mason Greenwood est encore loin d’avoir livré son épilogue.