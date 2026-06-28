OM Mercato : énorme coup dur dans le dossier Ilan Kebbal

Alors que le nom d’Ilan Kebbal circulait avec insistance dans les rumeurs de mercato autour de l’OM, une nouvelle info vient doucher les spéculations.

Ces dernières semaines, le nom d’Ilan Kebbal a souvent été associé à l’OM dans de nombreuses rumeurs, alimentées par son profil offensif, sa progression au Paris FC, mais aussi ses origines marseillaises. Mais cette piste, bien que souvent relayée, semble déjà largement fragilisée.

Aucune discussion pour Kebbal

Dans un échange sur X, La Minute OM a été catégorique : aucune discussion n’est en cours pour Kebbal. Une mise au point qui vient clairement calmer les spéculations autour du joueur auteur de 9 buts et 5 passes dé la saison dernière.

En l’état, le dossier Kebbal ne semble pas faire partie des priorités actuelles du mercato marseillais. Malgré des qualités techniques reconnues et une cote en hausse en Ligue 1, le joueur ne ferait donc l’objet d’aucune négociation active en coulisses. Évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, son profil sera sans doute trop cher pour les finances de l’OM.