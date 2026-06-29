L’OM n’a toujours pas officialisé l’arrivée de Bruno Genesio. La raison ? Les négociations avec Habib Beye restent particulièrement compliquées et retardent tout le projet marseillais.

Le feuilleton du banc de l’OM est loin d’être terminé. Alors que Bruno Genesio est attendu pour prendre les commandes de l’équipe, son officialisation se fait toujours attendre. Selon La Minute OM, les discussions se poursuivent avec Habib Beye afin de trouver un accord pour mettre un terme à sa situation contractuelle. Mais le dossier est loin d’être simple. L’ancien entraîneur se montrerait particulièrement ferme lors des négociations, compliquant considérablement la tâche des dirigeants marseillais.

« Les échanges sont toujours en cours concernant l’entraîneur. Habib Beye est très dur en négociation. Il donne du fil à retordre au club. Bruno Genesio est toujours dans l’attente », indique La Minute OM. Cette situation retarde naturellement l’ensemble de l’organisation sportive. Tant que le dossier de l’entraîneur ne sera pas définitivement réglé, certaines décisions concernant le mercato pourraient également être mises en attente.

« Habib Beye donne du fil à retordre à l’OM »

Mohamed Toubache-Ter en rajoite une couche : « Vu que son ancienne direction n’est plus là, Habib Beye considère que l’accord n’est plus d’actualité & réclame avec un culot monstre la totalité de son année. C’est cela l’amour du club. Ça menace même d’envoyer Marseille à la commission juridique. »

Bruno Genesio, de son côté, patienterait avant de pouvoir officiellement prendre ses fonctions et lancer pleinement la préparation de la saison. Le technicien attend désormais que les dirigeants marseillais trouvent une issue favorable à ce bras de fer. L’OM espère néanmoins débloquer rapidement la situation afin de permettre à son futur entraîneur de travailler dans les meilleures conditions et d’accélérer sur les dossiers prioritaires du mercato estival.